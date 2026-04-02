Минцифры требует от онлайн-сервисов блокировать VPN-пользователей

По данным издания, мера обсуждалась на закрытом совещании, прошедшем 30 марта под руководством министра Максута Шадаева.

В собрании участвовали представители более 20 крупных российских компаний. Среди них — Сбербанк, Яндекс, VK, Wildberries, Ozon, Авито, X5, 2ГИС, ivi, Wink, HeadHunter, «Литрес», ЦИАН, Lamoda, «Магнит Маркет», «ВсеИнструменты.ру», «Гисметео», «Рамблер», «Лемана Про», «Туту», «Вкусвилл» и «Лента».

К 15 апреля власти планируют подготовить постановление, которое обяжет платформы ограничивать доступ своим сервисам при активированном VPN, сообщает источник РБК. По данным издания, за несоблюдение требований компании могут лишиться IT-аккредитации, позиции в «белых списках», а также необходимого для работы программного обеспечения.

Ранее СМИ также сообщали, что российские операторы связи могут ввести плату за использование VPN. Насколько все это возможно и что об этом думают эксперты телеком-рынка, разобралась Собака.ru.