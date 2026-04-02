Минцифры требует от онлайн-сервисов блокировать VPN-пользователей

К 15 апреля власти планируют подготовить постановление, которое обяжет платформы ограничивать доступ своим сервисам при активированном VPN, сообщает РБК со ссылкой на источник.
По данным издания, мера обсуждалась на закрытом совещании, прошедшем 30 марта под руководством министра Максута Шадаева.
В собрании участвовали представители более 20 крупных российских компаний. Среди них — Сбербанк, Яндекс, VK, Wildberries, Ozon, Авито, X5, 2ГИС, ivi, Wink, HeadHunter, «Литрес», ЦИАН, Lamoda, «Магнит Маркет», «ВсеИнструменты.ру», «Гисметео», «Рамблер», «Лемана Про», «Туту», «Вкусвилл» и «Лента».
За несоблюдение требований компании могут лишиться IT-аккредитации, позиции в «белых списках», а также необходимого для работы программного обеспечения.
Ранее СМИ также сообщали, что российские операторы связи могут ввести плату за использование VPN. Насколько все это возможно и что об этом думают эксперты телеком-рынка, разобралась Собака.ru.
