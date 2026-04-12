Записаться в космонавты теперь можно на «Госуслугах»

На государственном портале появилась возможность подать заявку на участие в отборе в отряд космонавтов. Об этом сообщили в Минцифры. Заполнить анкету можно до 30 июня текущего года.

Чтобы принять участие в отборе, нужно оформить заявление на «Госуслугах», пройти медицинское обследование и направить необходимые документы. Затем кандидаты, прошедшие предварительный этап, получат приглашение на очный отбор в Центре подготовки космонавтов. Там им предстоит повторное медобследование, собеседование, сдача нормативов по физической подготовке, а также тестирование на соответствие профессиональным требованиям.

Кандидатам в космонавты необходимо соответствовать ряду требований: иметь российское гражданство, высшее образование по утвержденным (в основном техническим и естественно-научным) направлениям и не менее трех лет опыта работы по специальности. Возраст претендента должен быть до 35 лет, а вес — от 50 до 90 килограммов.

Кроме того, будущим космонавтам необходимо владеть одним из иностранных языков (английским, итальянским, испанским, немецким или французским), обладать крепким здоровьем, высокой физической выносливостью и психологической устойчивостью.

В случае успешного прохождения всех этапов участники отбора заключат трудовой договор с Центром подготовки космонавтов и начнут подготовку к полетам.

