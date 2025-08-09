ИИ-робот Геннадий помогает выбирать будущих чиновников Петербурга

В течение двух лет петербургским чиновникам в кадровых вопросах помогает робот Геннадий, недавно дополненный искусственным интеллектом. В администрации отмечают, что это первый опыт применения ИИ в кадровой работе.

В настоящее время Геннадий участвует в отборе кандидатов в молодежный кадровый резерв. Конкретные задачи робота за предыдущие два года в Смольном не раскрыли.

Сейчас ИИ-робот проверяет правильность заполнения анкет и выявляет несоответствия в биографических данных. В случае ошибок анкеты возвращаются кандидатам на исправление, а корректные попадают в базу кадрового резерва. О приеме на госслужбу решает сотрудник кадрового отдела Смольного.

ИТМО планирует расширить функции Геннадия, чтобы он мог анализировать мотивацию кандидатов и проверять предоставленные документы об образовании.

