Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

Поделиться:

ИИ-робот Геннадий помогает выбирать будущих чиновников Петербурга

Администрация Петербурга начала тестирование нейросети, разработанной ИТМО, для отбора кандидатов на госслужбу, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на кадровый портал Смольного.

DC Studio/Shutterstock.com

В течение двух лет петербургским чиновникам в кадровых вопросах помогает робот Геннадий, недавно дополненный искусственным интеллектом. В администрации отмечают, что это первый опыт применения ИИ в кадровой работе.

В настоящее время Геннадий участвует в отборе кандидатов в молодежный кадровый резерв. Конкретные задачи робота за предыдущие два года в Смольном не раскрыли.

Сейчас ИИ-робот проверяет правильность заполнения анкет и выявляет несоответствия в биографических данных. В случае ошибок анкеты возвращаются кандидатам на исправление, а корректные попадают в базу кадрового резерва. О приеме на госслужбу решает сотрудник кадрового отдела Смольного.

ИТМО планирует расширить функции Геннадия, чтобы он мог анализировать мотивацию кандидатов и проверять предоставленные документы об образовании.

Ранее мы рассказывали о том, что нейросеть научили бороться с незаконной торговлей в Петербурге.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: