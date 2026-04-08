СМИ: Раскрыта личность таинственного основателя Bitcoin. Он владеет сразу миллионом «монет» и от него зависит их курс!

Адам Бэк — один из давних кандидатов в Сатоси (о чем говорилось, в том числе в фильме HBO). Одна из улик — он является разработчиком системы решения статистических головоломок Hashcash, которую Сатоси позаимствовал майнинга своей валюты. Изначально она была разработана для борьбы со спамом.

«Перечитывая корпус текстов Сатоси во второй, а затем и в третий раз, я начал видеть слово "спам" повсюду, — пишет Джон Каррейру из New York Times. — По моим подсчетам, Сатоси упоминал его 24 раза, и он часто выражал идеи, идентичные идеям господина Бэка. Через пять месяцев после представления Hashcash господин Бэк предположил в списке шифропанков, что его изобретение может быть полезно знаменитостям как способ фильтрации их электронной почты. В посте в список Cryptography в январе 2009 года Сатоси предложил аналогичное использование для Bitcoin».

Журналист подчеркивает, что такое применение цифровых денег (даже когда они не стоили десятки тысяч долларов за «монету») выглядит странным, «если только у вас не было фильтрации спама на уме, как у господина Бэка на протяжении более десяти лет».

Еще одна общая черта, на которую указывают в NY Times, Адам Бэк в 1990-е высказывал идею цифровых денег, которые не контролировались бы правительством. Более того, задолго до возникновения Bitcoin британский программист публично озвучил главный принцип, который защищает цифровые деньги от инфляции. Майнинг каждой новой «монеты» требует все больших затрат на решение сложных математических задач. Именно эта идея используется в биткоине.

При этом, обращают внимание журналисты, Бэк, глубоко включенный, в сообщество цифровых анархистов и сторонников электронных денег «полностью игнорировал» Bitcoin, пока Сатоси проявлял публичную активность в сети и лишь после исчезновения изобретателя «монеты» британец «полностью включился» в ее обсуждение.