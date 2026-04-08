СМИ: Раскрыта личность таинственного основателя Bitcoin. Он владеет сразу миллионом «монет» и от него зависит их курс!

Журналистам удалось раскрыть личность легендарного создателя Bitcoin — человека, от которого зависит стабильность самой известной криптовалюты. Во всяком случае так утверждает New York Times, чьи сотрудники и провели расследование. Более 15 лет изобретателя знали под псевдонимом Сатоси Накамото. Годами расследователи не оставляли попыток найти человека, скрывавшегося за этим псевдонимом. И неудивительно, ведь ему принадлежит самый большой запас биткоинов. Если такие средства попадут на рынок, они могут серьезно сказаться на курсе криптовалюты. Не говоря о том, что Сатоси, вероятно, относится к числу богатейших людей планеты. Кто же он? Максимально коротко и понятно пересказываем гигантский (более 40 страниц!) текст NY Times.
В октябре 2024 года HBO выпустил документальный фильм «Money Electric: The Bitcoin Mystery». Канал анонсировал, что в картине раскрыта личность основателя самой известной криптовалюты, скрывающегося под псевдонимом Сатоси Накамото. С момента появления биткоина в 2008 году власти, журналисты, эксперты и энтузиасты не оставляют попыток выяснить настоящее имя изобретателя.
А зачем всем понадобился Сатоси Накамото? Во-первых, появление Bitcoin существенно изменило мировую финансовую систему, выведя значительную часть мировых финансов из-под контроля государств. Во-вторых, как утверждалось в фильме, основатель Биткоина до своего исчезновения успел намайнить около 1 млн «монет» (порядка 5% всего мирового запаса). Эти биткоины никуда не инвестировались и не попадали на биржи. Создатели фильма HBO называли их «Кладом Сатоси». Уже сейчас они стоят порядка 70 млрд долларов. Если же курс криптовалюты когда-то достигнет 1 млн долларов, то эти накопления потянут на 1 трлн.
В фильме утверждалось, что на самом деле Сатоси — это канадский программист Питер Тодд (последний категорически опроверг эти подозрения). Журналисты New York Times Джон Каррейру и Дилан Фридман нашли доказательства HBO «неубедительными». Однако их внимание привлек старший товарищ Тодда, британский программист Адам Бэк, 1970 года рождения. Он также фигурировал в фильме и единственный, кто даже в шутку не говорил о том, что он имеет отношение к основателю Bitcoin.
Джон Каррейру и его коллега решили вновь просмотреть все свидетельства, собранные до них, чтобы проверить, не является ли Бэк тем, кого все ищут вот уже 17 лет.
Британский «шифропанк»
Журналисты начали с того, что попытались сузить круг поиска. Для этого они проанализировали записи, оставленные Сатоси Накамото на публичных ресурсах и в переписке (всего около 130 тысяч текстов!). Во время судебного процесса, когда австралийский самозванец пытался выдать себя за основателя Bitcoin, финский программист Мартти Малми опубликовал сотни писем от настоящего Сатоси. Как ни раз обращали внимание, автор писем использовал правописание, характерное для англичан, а не для американцев.
Джон Каррейру
Автор расследования про Сатоси Накамото:
«Поскольку многие подозреваемые в том, что они Сатоcи, — американцы, некоторые предположили, что он маскировал свое правописание под британское. Я никогда не верил в эту теорию из-за одной улики... В первом блоке транзакций Bitcoin Сатоcи встроил текст из газетного заголовка: The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks ["Канцлер на грани второго спасения банков"]. Этот заголовок появился в британском печатном издании The Times of London. Это показалось мне знаком, что Сатоcи действительно был британцем».
Как предполагают в New York Times, основатель Bitcoin в молодости относился к группе интернет-энтузиастов с анархистскими взглядами (их еще называли «шифропанками»), общавшихся через специальные рассылки. На пике это движение насчитывало около 2000 человек. В том числе Адам Бэк, известный своими либертарианскими взглядами.
Авторы расследования проанализировали то, каким языком Сатоси писал свои тексты. Они назвали его язык «странной смесью британца из высшего класса, американского реднека, компьютерного гика и криптографа». Сравнив этот лексикон с аккаунтами в X 15 наиболее часто упоминавшихся кандидатов в основатели Bitcoin, журналисты NYT пришли к выводу, что единственный, кто выражается подобным образом, — Адам Бэк.
Противник спама и энтузиаст цифровых денег
Адам Бэк — один из давних кандидатов в Сатоси (о чем говорилось, в том числе в фильме HBO). Одна из улик — он является разработчиком системы решения статистических головоломок Hashcash, которую Сатоси позаимствовал майнинга своей валюты. Изначально она была разработана для борьбы со спамом.
«Перечитывая корпус текстов Сатоси во второй, а затем и в третий раз, я начал видеть слово "спам" повсюду, — пишет Джон Каррейру из New York Times. — По моим подсчетам, Сатоси упоминал его 24 раза, и он часто выражал идеи, идентичные идеям господина Бэка. Через пять месяцев после представления Hashcash господин Бэк предположил в списке шифропанков, что его изобретение может быть полезно знаменитостям как способ фильтрации их электронной почты. В посте в список Cryptography в январе 2009 года Сатоси предложил аналогичное использование для Bitcoin».
Журналист подчеркивает, что такое применение цифровых денег (даже когда они не стоили десятки тысяч долларов за «монету») выглядит странным, «если только у вас не было фильтрации спама на уме, как у господина Бэка на протяжении более десяти лет».
Еще одна общая черта, на которую указывают в NY Times, Адам Бэк в 1990-е высказывал идею цифровых денег, которые не контролировались бы правительством. Более того, задолго до возникновения Bitcoin британский программист публично озвучил главный принцип, который защищает цифровые деньги от инфляции. Майнинг каждой новой «монеты» требует все больших затрат на решение сложных математических задач. Именно эта идея используется в биткоине.
При этом, обращают внимание журналисты, Бэк, глубоко включенный, в сообщество цифровых анархистов и сторонников электронных денег «полностью игнорировал» Bitcoin, пока Сатоси проявлял публичную активность в сети и лишь после исчезновения изобретателя «монеты» британец «полностью включился» в ее обсуждение.
Стилистический отпечаток и другие доказательства
Также журналисты прибегли к помощи стилометрии — дисциплины, изучающей расстояния между служебными частями речи вроде предлогов и артиклей. Это позволяет составить стилистический отпечаток автора текста. Расследователи отмечают, что тексты Бэка написаны по большей части в соавторстве, что осложняет их сравнение с письмами и постами Сатоси.
Тем не менее им удалось найти диссертацию Бэка и его статью о Hashcash. Журналисты демонстрируют наибольшее сходство по стилометрическим параметрам с письмами основателя Bitcoin (во всяком случае, сходство больше, чем в текстах любого другого «подозреваемого»). Правда не с другими его текстами.
Также журналисты сравнили тексты Бэка и Сатоси по другим параметрам — расстановка дефисов, запятых, тире и апострофах. По этим параметрам британец также оказался ближе к основателю Bitcoin, чем любой другой предполагаемый создатель криптовалюты.
Имея на руках все эти доказательства журналист предложил Бэку личную встречу, но не получил ответа. После чего прибыл на конференцию по Биткоину в Сальвадоре, где программист должен был выступать.
Джон Каррейру
Автор расследования про Сатоси Накамото:
«В течение следующих двух часов я представлял свои доказательства по частям. Со своим мягким британским акцентом господин Бэк настаивал, что он не Сатоси, и списывал всё на серию совпадений. Но временами его язык тела рассказывал другую историю. Его лицо краснело, и он неловко ерзал на стуле, когда сталкивался с вещами, которые было труднее объяснить. Например, у господина Бэка не было хорошего ответа на вопрос, почему он исчез из списка Cryptography (сообщество энтузиастов по криптографии, — прим. Собака.ru) в период активности Сатоси, кроме как сказать, что был занят работой».
