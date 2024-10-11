HBO опубликовал документальный фильм о предполагаемом создателе Bitcoin. Что о нем известно? Насколько этому можно верить?

На сегодняшний день, в середине октября 2024 года, стоимость Bitcoin на бирже превышает 60 тысяч долларов. Это первая и самая известная криптовалюта в мире. Общая стоимость всех биткоинов, находящихся в обращении сейчас, больше 1 трлн долларов.

Между тем, никто до сих пор не знает, кто именно стоит за созданием Bitcoin. Известен лишь псевдоним основателя (или основателей) криптовалюты — Сатоси Накамото. Именно так был подписан знаменитый документ «Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System», в котором были изложены основные принципы цифровых расчетов биткоинами. Он был опубликован в 2008 году, в разгар Мирового экономического кризиса, когда стабильность классической финансовой системы была поставлена под сомнение.

В разное время, высказывались многочисленные идеи относительно подлинной личности Накамото. Среди «подозреваемых» назывался даже Илон Маск, однако убедительных доказательств в пользу этой (как и любой другой) версии найти так и не удалось. В октябре 2024 года канал HBO выпустил документальный фильм-расследование «Money Electric: The Bitcoin Mystery», в котором режиссер Каллен Хобак излагает новую версию и приводит свои доводы в пользу ее достоверности.