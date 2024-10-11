HBO опубликовал документальный фильм о предполагаемом создателе Bitcoin. Что о нем известно? Насколько этому можно верить?

Телеканал HBO выпустил документальный фильм «Money Electric: The Bitcoin Mystery». В нем режиссер Каллен Хобак излагает свою версию относительно подлинной личности Сатоси Накамото, легендарного основателя биткоина. Также в ленте подробно объясняется, почему обществу так важно знать настоящее имя человека, который стоял за разработкой самой популярной криптовалюты. Хобак предполагает, что создатель Bitcoin мог сохранить ресурс, позволяющий стать самым богатым человеком на земле... или уничтожить криптоиндустрию в том виде, который мы знаем.
На сегодняшний день, в середине октября 2024 года, стоимость Bitcoin на бирже превышает 60 тысяч долларов. Это первая и самая известная криптовалюта в мире. Общая стоимость всех биткоинов, находящихся в обращении сейчас, больше 1 трлн долларов.
Между тем, никто до сих пор не знает, кто именно стоит за созданием Bitcoin. Известен лишь псевдоним основателя (или основателей) криптовалюты — Сатоси Накамото. Именно так был подписан знаменитый документ «Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System», в котором были изложены основные принципы цифровых расчетов биткоинами. Он был опубликован в 2008 году, в разгар Мирового экономического кризиса, когда стабильность классической финансовой системы была поставлена под сомнение.
В разное время, высказывались многочисленные идеи относительно подлинной личности Накамото. Среди «подозреваемых» назывался даже Илон Маск, однако убедительных доказательств в пользу этой (как и любой другой) версии найти так и не удалось. В октябре 2024 года канал HBO выпустил документальный фильм-расследование «Money Electric: The Bitcoin Mystery», в котором режиссер Каллен Хобак излагает новую версию и приводит свои доводы в пользу ее достоверности.
«Молодой либертарианец, интересовавшийся природой денег»
Как полагает документалист Каллен Хобак, за псевдонимом Сатоси Накамото скрывался канадский программист Питер Тодд, давно известный в криптосообществе. Тодд родился в 1985 году в Торонто. Уже в 2001 году, будучи, по собственному признанию, «молодым либертарианцем», интересовавшимся природой денег, он вступил в переписку с криптографом Адамом Бэком создавшим технологию HashCash.
В 2010 году Тодд зарегистрировался на тематическом форуме, где общались крипто-энтузиасты. Вскоре после появления первого сообщения от него, пользователь Сатоси Накамото перестал участвовать в дискуссии (что, по мнению режиссера, является важным доказательством того, что Тодд и Накамото — одно и то же лицо).
В 2013 году Тодд участвовал в проекте британо-иранского программиста и анархиста Амира Тааки, пытавшегося исправить уязвимость, позволявшую отследить транзакции в биткоинах. Тодд же оказался близок к компании BlockStream, основанной все тем же изобретателем HashCash Адамом Бэком (которого также называли в качестве возможного кандидата на роль Сатоси), однако никогда не входил в штат фирмы.
Некоторые активисты криптосообщества (прежде всего, из числа недоброжелателей) утверждали, что Тодд работал на американскую разведку. В качестве доказательства приводилась слитая в 2013 году переписка, в которой канадский программист общается с неким Джонном Диллоном, якобы, работавшим на ЦРУ. Переписка была посвящена решению одной из проблем, касавшихся скорости биткоин-транзакций. Авторы фильма предполагают, что эти письма являются мистификацией, созданной самим Тоддом, чтобы запутать тех, кто попытается связать его с личностью основателя Bitcoin.
«Клад Сатоси» — или почему имя создателя Bitcoin имеет значение
Как напоминают создатели «Money Electric: The Bitcoin Mystery», в 2013 году стало известно, что Сатоси в начале истории своей криптовалюты намайнил около 1 млн монет. В случае, если цена Bitcoin достигнет 1 млн долларов (а эта цель не раз заявлялась экспертами и энтузиастами) состояние Сатоси составит 1 трлн долларов.
Такая перспектива тем более реальна, что крипто-активисты и целые компании продвигают идею внедрения биткоина в повседневных расчетах (как это уже сделано в Сальвадоре). При этом, указывают авторы, фильма, часть популяризаторов этой идеи могут быть в прошлом связаны с компанией BlockStream (с основателем которой дружит Тодд).
Впрочем, дело не только в потенциальном триллионном состоянии. Миллион биткоинов, которые предположительно принадлежат Сатоси (в фильме их называют «Клад Сатоси») в случае попадания на рынок могут обрушить криптобиржи. Однако до сих пор эти средства не участвовали ни в каких транзакциях, существует даже версия, что создатель Bitcion мог уничтожить носитель, на котором они хранятся, или удалить ключ, открывающий доступ к этим средствам. Однако никакихподтверждений этому не существует.
«С учетом столь высоких ставок и того, что Bitcoin вписывается в структуру финансовых систем, затрагивая всех, возможно, вопрос о личности Сатоси стал куда более актуальным, чем когда-либо», — говорит закадровый голос в «Money Electric: The Bitcoin Mystery».
«Если бы я был Сатоси, я бы уничтожил возможность это доказать»
Сам Тодд не раз появляется в кадре, автор фильма встретился с ним в 2022 году в Литве и, по всей видимости, в Чехии. На камеру он не раз шутит о том, что он является Сатоси Накамото, неизменно добавляя «мы все — Сатоси». Также в беседе с режиссером канадец сказал: «если бы я был Сатоси, я бы уничтожил возможность это доказать».
В конце фильма Каллен Хобак прямо говорит своему герою о своих предположениях, на что тот отвечает: «заранее говорю, будет очень смешно, когда ты вставишь это в фильм». Уже после выхода ленты Тодд категорически опроверг версию Хобака, заявив, что он не Сатоси Накамото.
Не вызвала большого доверия картина и в криптособществе. Как указывает РБК, новых фактов о Питере Тодде в фильме не сообщается. «Большинство из инсайдов были опубликованы и обсуждались на форумах как минимум с 2016 года», — говорится в тексте издания. Также, добавляют журналисты, версия HBO вызвала иронию у таких людей как экс-директор одной из старейших криптобирж в мире Kraken Джесси Пауэлла и
Издание The Washington Post, называет свидетельства, собранные авторами фильма «косвенными». Впрочем, автор «Money Electric: The Bitcoin Mystery» предлагает зрителям самим сделать вывод об убедительности своих слов. «Я думаю, что зрители могут посмотреть на реакцию Питера Тодда, посмотреть на реакцию Адама Бэка и на то, как они себя ведут, когда сталкиваются с доказательствами, а затем сказать: "Насколько их поведение убедительно?"», — сказал Хобак в беседе с журналистами.
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