Оплата Apple ID по номеру телефона перестала работать

При попытке оплаты появляется сообщение о том, что функция «временно недоступна».

После полуночи 1 апреля у пользователей возникли проблемы с пополнением баланса Apple ID с мобильного счета, сообщают «Коммерсант» и РБК.

Провести платеж не получается через счета операторов МТС, «Билайн» и Т2. При попытке оплаты появляется сообщение о том, что функция «временно недоступна». Опция пополнения Apple ID также пропала из мобильного приложения «Мегафона».

Ранее, 30 марта, источники РБК на телеком-рынке передавали, что глава Минцифры поручило операторам с 1 апреля отключить возможность оплаты Apple ID с мобильных счетов. Источник «Интерфакса» утверждал, что ограничения вводятся для давления на Apple с целью возвращения российских сервисов в App Store.

На фоне новостей об отключении этой функции операторы отправляли своим клиентам СМС-сообщения с рекомендацией заранее пополнить баланс Apple ID на длительный срок, например на год.

