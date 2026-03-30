Минцифры ограничит оплату в AppStore по номеру телефона

С 1 апреля пользователи в России лишатся возможности оплачивать Apple ID с баланса мобильного телефона. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники на телеком-рынке. По их данным, соответствующее указание от Минцифры получили крупнейшие операторы — МТС, «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), «Т2 Мобайл» и «МегаФон».

«Временные ограничения со стороны операторов могут побудить технологическую компанию к исполнению российского законодательства, так как упущенная выгода в противном случае будет слишком велика», — отмечает в свою очередь собеседник «Интерфакса».

Как пишут РИА Новости со ссылкой на источник, в Минцифры рассчитывают, что временные ограничения со стороны операторов приведут к значительным финансовым потерям для Apple. Они, рассказывает источник агентства о позиции ведомства, окажутся для компании «слишком велики», и корпорация вернет российские приложения на свою платформу.

Компания Apple не соблюдает требование об обязательной установке российского магазина приложений RuStore, а также ограничивает альтернативные способы оплаты. Кроме того, она не выполняет предписания Роскомнадзора об удалении VPN-сервисов из российского сегмента App Store. По данным РИА Новости, на такие приложения приходится свыше 80% всех покупок.

Также подчеркивается, что Apple следует санкционным ограничениям. В результате из App Store были удалены приложения ряда российских банков, включая Сбер, Т-банк, Росбанк, ВТБ и Альфа-банк. Помимо этого, пользователям недоступны сервисы «Авито» и RuTube.