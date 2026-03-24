Как восстановить историю своей семьи? Инструкция от Собака.ru и создательницы интерактивного гида по архивам Петербурга

Сложно ли неисторику найти информацию о предках?

В теории — нет. В архивах хранится огромное количество информации о людях, живших в СССР, Российской империи и Московском царстве. Более того, часть этой информации оцифрована. Доступ к ней могут получить люди даже без дипломов исторического факультета.

Однако дальше все зависит от ряда вводных. Во-первых, что вам известно на старте — одно дело, если вы знаете имена, отчества, года рождения и точное место жительства своих родственников до начала XX века (а еще в семейном архиве есть документы на каждого из них); совсем другое, если вы знаете только ФИО одной из бабушек и то не уверены в правильном написании фамилии, а никаких письменных свидетельств от нее не осталось.

В-вторых, все зависит от региона, из которого происходят ваши предки, — сохранность архивов и количество материалов, выложенных в сеть, очень сильно отличается. «К примеру, в Ярославской области очень хорошая сохранность документов, много чего оцифровано, — объясняет петербургская исследовательница и преподавательница архивоведения Александра Асонова. — Там за вечер из дома потенциально можно найти своих родственников до XVIII века. Разумеется, при условии, что жили они в одном [церковном] приходе, что они не уезжали на Дальний Восток или в Сибирь».

Однако есть регионы, где сохранность архивов очень плохая, а с информатизацией еще хуже. Вот тут есть карта регионов, где архивная информация доступна онлайн. «Особенно плохо с информатизацией на юге страны и на Дальнем Востоке, — признает собеседница редакции. — На западе страны архивы доступны, но там, [увы], плохая сохранность».