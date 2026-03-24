Как восстановить историю своей семьи? Инструкция от Собака.ru и создательницы интерактивного гида по архивам Петербурга

«Что делала моя бабушка во время блокады?» «Почему дедушка взял девичью фамилию моей прабабушки?» «Где моя семья жила до революции?» Наверное, каждый хоть раз задавал себе подобные вопросы, но найти ответ на них кажется невозможным. Петербургская исследовательница Александра Асонова стремится изменить ситуацию. Она много лет изучает архивы Петербурга, а теперь сделала специальный интерактивный гид по ним, чтобы любой желающий мог хотя бы частично восстановить историю своей семьи.
Сложно ли неисторику найти информацию о предках?
В теории — нет. В архивах хранится огромное количество информации о людях, живших в СССР, Российской империи и Московском царстве. Более того, часть этой информации оцифрована. Доступ к ней могут получить люди даже без дипломов исторического факультета.
Однако дальше все зависит от ряда вводных. Во-первых, что вам известно на старте — одно дело, если вы знаете имена, отчества, года рождения и точное место жительства своих родственников до начала XX века (а еще в семейном архиве есть документы на каждого из них); совсем другое, если вы знаете только ФИО одной из бабушек и то не уверены в правильном написании фамилии, а никаких письменных свидетельств от нее не осталось.
В-вторых, все зависит от региона, из которого происходят ваши предки, — сохранность архивов и количество материалов, выложенных в сеть, очень сильно отличается. «К примеру, в Ярославской области очень хорошая сохранность документов, много чего оцифровано, — объясняет петербургская исследовательница и преподавательница архивоведения Александра Асонова. — Там за вечер из дома потенциально можно найти своих родственников до XVIII века. Разумеется, при условии, что жили они в одном [церковном] приходе, что они не уезжали на Дальний Восток или в Сибирь».
Однако есть регионы, где сохранность архивов очень плохая, а с информатизацией еще хуже. Вот тут есть карта регионов, где архивная информация доступна онлайн. «Особенно плохо с информатизацией на юге страны и на Дальнем Востоке, — признает собеседница редакции. — На западе страны архивы доступны, но там, [увы], плохая сохранность».
Шаг 1: соберите все, что и так известно
«Что мы делаем в самом начале? — продолжает Александра Асонова. — Во-первых, берем все имеющиеся документы, которые есть дома, и внимательно изучаем. Старые паспорта, свидетельства о смерти, профсоюзные билеты, почетные грамоты — везде может быть полезная информация, с которой можно будет начать».
Далее исследовательница следует опросить всех родных — часть семейной истории просто не получится восстановить иначе, к тому же расспросы иногда уберегают от лишних поисков там, где все равно ничего не получится найти.
«Простой пример, — рассказывает Александра, — я хотела найти документы о браке моих прабабушки и прадедушки. Спросила бабушку о том, где поженились ее родители, а она рассказала, что брак они не регистрировали. В 1920-е так было можно — официально свадьбу не играть, но во всех документах называться мужем и женой. В 1944 году вышло постановление, что любой брак должен быть официально зарегистрирован (даже постфактум), но прадедушка умер в 1941-м. Поэтому, скорее всего, было бы бесполезно искать какие-то документы — только зря тратить время и деньги».
Важно помнить, что если вы правда хотите восстановить достоверную историю семьи, разговор с родственниками — только начало. «Очень часто семейные легенды далеки от реальности, поэтому все, что вам сказали, надо перепроверять по документам, — продолжает исследовательница. — Очень часто бывают истории про прабабушек-гречанок (хотя в реальности они были из соседнего села), про дедушку-купца (хотя он был рабочим). Наконец, постоянно можно слышать о том, что бабушка училась в Смольном институте. Иногда складывается впечатление, что каждая вторая петербургская бабушка училась в Смольном».
Шаг 2: определитесь с тем, что хотите узнать
На самом деле, отмечает собеседница редакции, это едва ли не самый важный этап всего предприятия по воссозданию семейной истории. «Нужно определиться, какова наша цель, — объясняет Александра. — Понятно, обычный человек говорит: хочу, мол, знать все, максимальные подробности».
Однако, подчеркивает исследовательница, на основании такого запроса очень сложно будет двигаться дальше — необходимы конкретные вопросы.
«Мы должны посмотреть на то, что удалось собрать на предыдущем этапе и разложить наше "хочу все знать" на конкретные вопросы, — продолжает Александра. — Где дедушка работал? В каком институте училась бабушка? На каком фронте воевал отец? И так далее. Когда вы так четко сформулируете вопрос, станет понятно, куда дальше двигаться».
Шаг 3: пытаемся узнать все, что можно найти в интернете
Как уже отмечалось выше, многое можно узнать, даже не выходя из дома. Многие документы оцифрованы и выложены в открытый доступ. «В большинстве случаев поиски начинаются с сайтов вроде "Память народа" об участниках Великой Отечественной войны, — продолжает Александра Асонова. — Помимо информации собственно о войне, там может быть информация о семье, домашнем адресе ветерана».
«К примеру, моя студентка нашла прадедушку на портале "Память народа", — рассказывает исследовательница. — Она предположила, что его жена, указанная в документах, ее прабабушка, могла быть в Ленинграде, и я наугад для нее проверила это по базе награжденных медалью “За оборону Ленинграда”. Действительно нашлась запись о женщине с тем же ФИО и адресом. Потом мы подтвердили, что это точно она».
В Петербурге есть портал городских архивов, база данных об эвакуации и награждении медалью за оборону города. «Достаточно даже просто вписать фамилию искомого предка в поисковую строку на главной странице портала и, если повезет, найти его личное дело с мест работы или учебы. Онлайн-поиски в других регионах сильно зависят от степени информатизации местных архивов, поэтому конкретные советы дать сложно», — добавляет собеседница редакции.
«Иногда результат может дать поиск по фамилии и имени в "Яндексе" — этот поисковик хорошо индексирует записи на форумах и в соцсетях, а опытные исследователи часто делятся там архивными находками».
У федеральных (общероссийских архивов) есть своя информационная система с поэтичным названием ГИС УИАД (или «Государственная информационная система удаленного использования архивных документов»). «Новичкам можно посоветовать зайти туда, посмотреть искомые фамилии, и если нет совпадений, то пока в федеральных архивах ничего не искать. Уже потом, поднабравшись опыта в архивных изысканиях, конкретно смотреть: информацию о дворянах и чиновниках Российской империи в РГИА, дореволюционных военных в РГВИА, ревизские сказки (переписи податного населения) в РГАДА», — добавляет Александра.
Шаг 4: узнаем неизвестное через известное
«Это главный закон генеалогических поисков, — говорит собеседница редакции, — двигаться от того, что мы уже знаем, к тому, чего мы не знаем».
Каждый раз, когда вы хотите найти ответ на какой-то вопрос о своей бабушке или прадеде, лучше всего прикинуть: какая уже имеющаяся информация может быть первой ступенькой.
«Допустим, я знаю, где дедушка работал, но не имею никакого понятия о том, где он жил, — приводит пример Александра. — Отлично, обращаемся в архив по месту работы, запрашиваем личное дело. Там должен быть домашний адрес».
Уже выяснив адрес, можно обращаться в архив. «Там могут быть домовые книги, в которых будет написан, скажем, состав семьи, с кем человек жил», — добавляет исследовательница.
А меня просто так пустят на завод или в музей, где работал дедушка? Если коротко, скорее всего, нет. Однако туда можно направить запрос, и из архива могут прислать разрешение прийти и посмотреть личное дело. Либо сами сделают справку. «Важно помнить, — добавляет Александра Асонова, — запрос — это не про поиски информации, а про ее подтверждение. То есть не нужно писать, мол, работал ли у вас мой дедушка. Лучше, вооружившись хоть какими-то сведениями, написать, что такой-то такой-то, мой дед, работал у вас как минимум с 1975-го по 1980-й, могу ли я ознакомиться с его личным делом?».
Шаг 5: идем в архив
Чтобы найти ответы на оставшиеся после предыдущих шагов вопросы, придется отправиться в архив. «Начать следует с регионального архива того региона, откуда происходит ваша семья, — поясняет Александра. — Условно, государственный архив Ивановской области. Там уже, если что, подскажут, куда двигаться дальше».
«В Петербурге все немного сложнее, — предупреждает собеседница редакции. — У нас в городе семь архивов, плюс есть отдельная архивная система Ленинградской области. Однако документы по области за дореволюционный и ранний советский период в основном хранятся в Петербурге. Именно поэтому я и сделала интерактивный гид по архивам, где можно быстро найти нужный вам архив, просто выбрав период рождения, предполагаемое место жительства или работы вашего родственника из Ленинграда или дореволюционного Петербурга. Проект построен по основным шагам генеалогического поиска».
В региональный архив не обязательно ехать — можно сделать дистанционный запрос, правда, это уже потребует некоторых вложений. «В Петербурге за обычную справку о рождении, браке и смерти просят в пределах 1000 рублей, — говорит исследовательница. тематический — допустим, где бабушка работала, — то это уже примерно 3700–4000 рублей. Если хочется копии архивных документов, то один оборот листа стоит 300 рублей. Соответственно, если дело на трех листах и информация на обеих сторонах — нужно будет заплатить 1800 (по 300 рублей за оборот). Если дело на 100 листах… умножайте. Однако в других региональных архивах цены часто намного ниже — в некоторых местах за лист берут рублей 30».
Однако важно понимать, что архивная справка — это сухая выжимка из столь же скупых документов. «Там будет написано, мол, такой-то такой-то родился тогда-то, женился на той-то, был принят на работу в такую-то организацию в соответствии с приказом номер такой-то. Никакого художественного изложения. В документах вы не найдете яркого описания, как человек снимал угол в бедном районе за 12,5 рублей, потом пешком шел 12 километров до завода, а обедал обычно в столовой номер шесть. Такие истории делают частные генеалоги, украшая архивную информацию красочными описаниями».
Какие документы нужны для архива? По закону личные данные в течение 75 лет могут просматривать только родственники (хотя и после этого срока многие архивы предпочитают выдавать дела только родным), поэтому для советского периода нужны документальные подтверждения родства. Плюс в читальном зале спросят паспорт.
«Если речь идет об архиве ведомства, то лучше туда предварительно позвонить и узнать условия доступа: можно ли прийти искать документы лично или нужно послать предварительно запрос на выявление документов, а потом ознакомиться с делом, нужно ли подтверждать родство, можно ли отфотографировать дело и т.д. У каждого учреждения свои возможности организовать доступ к документам и свои правила. Гораздо проще изучать дела в государственных архивах».
Как далеко можно докопаться?
К сожалению, все, опять же, зависит от везения. Для некоторых сословий, скажем дворянства и духовенства, документов естественным образом сохранилось больше. «Если ваши предки были дворянами, все намного проще, — говорит Александра, — приходите в Российский государственный исторический архив, заказываете дворянское дело, и там будет написана вся родословная, составленная еще до революции. Там можно дойти до глубокого средневековья».
Тем, у кого предки происходят из крестьян, придется сложнее, хотя тут шансы есть. «Если с документами ничего не случилось, то здесь можно дойти до времен Петра I, а то и до Ландратских переписей — это конец XVII века. В принципе люди там своих предков находят, ну… или иногда думают, что находят. Понятное дело, что никаких фамилий тогда не существовало».
Можно ли заказать генеалогическое древо «под ключ»?
Да, этим занимаются специалисты-генеалоги. «Достоверность зависит от фирмы, — говорит Александра. — В 1990-е могло быть так, что клиент платил и ему рисовали все, что угодно. Сейчас этот рынок очень цивилизован, большинство генеалогов дорожат своей репутацией».
Хотя фейки также случаются. Собеседница редакции советует перепроверять информацию, полученную от одного специалиста, у другого.
«По ценам: обычно речь идет примерно о 100 тысячах рублей за одну прямую ветку за 100 лет, скажем, Отец — Дед — Прадед — Прапрадед, за 100 лет. Однако цены могут варьироваться от сложности запроса и объемов работы», — заключает собеседница редакции.
