Первые строители Петербурга — кем они были, откуда приехали, что ели и от чего умирали? И как выглядели!

Петербургу исполняется 322 года! Накануне этой даты в пространстве «Комната» открылась выставка, посвященная идее создания сквера в память о первых строителях Петербурга. Его предлагается разбить вблизи Сытнинского рынка, где археологи обнаружили захоронение строителей города. Вот уже более 10 лет ученые изучают останки людей, которые создавали город еще во времена Петра I. За это время исследователям удалось многое выяснить. Специально ко дню рождения города Собака.ru побеседовала с антропологом Иваном Широбоковым и археологом Еленой Михайловой, о тех, кто стоял у истоков Петербурга.
Насколько много мы вообще знаем о первых строителях города?
Иван Широбоков (старший научный сотрудник Отдела антропологии Кунсткамеры): основную информацию о первых строителях города мы знаем из документов петровской эпохи — они сохранились и хорошо изучены. Другое дело, что в этих бумагах есть перекосы — мы знаем, сколько человек поступало в город, как они распределялись, как жили, но вот смертность этих людей фиксировалась довольно плохо.
Елена Михайлова (заведующий лабораторией археологии, исторической социологии и культурного наследия им. Г. С. Лебедева СПбГУ): Где-то с начала нынешнего тысячелетия к этому подключается археология — появляются археологические находки. К примеру, [в 2014 году] была обнаружена целая серия захоронений на Сытнинском рынке.
Проводились исследования вокруг Сампсониевского собора, где существует официальный сквер первостроителей Петербурга. У нас есть целая серия захоронений на Петроградской стороне. Наша экспедиция исследовала погребения на территории лагеря военных строителей непосредственно на территории Кронверка Петропавловской крепости.
Откуда были первые строители Петербурга?
Иван Широбоков: Если мы говорим о Петровской эпохе, то на строительстве города использовался принудительный труд крестьян. Так они отрабатывали трудовую повинность, исполняя роль неквалифицированной рабочей силы: забивание свай, земляные работы. Люди должны были пешком сначала добраться до Петербурга, отработать 2–3 месяца и вернуться обратно.
Пригоняли их из разных мест — преимущественно это были люди из близлежащих регионов: Ингерманландская (затем Петербургская), Московская, Архангелогородская, Смоленская губернии. Были также люди из Киевской и Сибирской губерний.
Впрочем, со временем состав рабочих менялся. С 1712 года отказались от рабочих из Сибирской губернии — выяснилось, что путь слишком дальний. Каждый год фиксировались побеги (в пути и уже в самом Петербурге). В 1718 году Петр и вовсе отказался от принудительного труда в городе — оказалось, что частные подряды, в которых рабочие участвовали добровольно, были много эффективнее.
Как они жили в Петербурге?
Иван Широбоков: Они работали почти бесплатно, тех денег, которые выделялись на их содержание, хватало лишь для закупки минимально провианта. В основном они обеспечивались ржаной мукой, крупами в небольшом количестве да чесноком, который использовался для профилактики цинги.
В целом на каждого строителя приходилось по килограмму ржаной муки. Никакого мяса или рыбы не полагалось. Конечно, их можно было попытаться купить на рынке, но надо понимать, что Петербург тогда лишь строился. Тогда не было не то что «Дикси» или «Пятерочек», сложно было вообще найти продукты по приемлемой цене — провиант был дороже, чем в Новгороде.
Также мы с коллегами из Берлинского свободного университета провели анализ 30 зубов, найденных в захоронении на Сытнинском. Изотопный анализ позволяет кое-что сказать о питании этих людей не столько во время пребывания в Петербурге, сколько в детстве. Увы, мы можем говорить, что условия жизни первых строителей в юные годы тоже были непростыми: преобладала растительная пища: редька, репа, ржаная мука, полба. Мясо было редким гостем на их столе.
Сколько им было лет?
Иван Широбоков: В захоронениях мы видим людей всех возрастных групп: от 10 до 50+ лет. К сожалению, классические антропологические методы не позволяют точнее оценивать возраст пожилых людей.
Десяти-двенадцатилетний мальчик был найден только один. Основной массе людей было либо 15–19 лет, либо уже сильно за 40. Хотя, конечно, были люди всех возрастов, в том числе 20–40-летние тоже.
Объяснение такой странности очень простое — крестьяне очень не хотели ехать в Петербург. Работы в городе велись весной–осенью, в самый активный период сельскохозяйственных работ. Поэтому молодые мужчины, которым надо было кормить семью, старались подменять себя младшими братьями, отцами, дядьями, у которых детей либо еще не было, либо они уже были взрослыми и сами могли поддерживать семью.
От чего погибали строители?
Иван Широбоков: Нам это известно из письменных источников. На останках тех, кого находили в братских могилах, нет следов насильственной смерти. Основная причина их гибели — голод, недостаток провианта.
При этом первых строителей не обеспечивали жильем, им самим приходилось строить себе шалаши и полуземлянки. Так что сами подумайте — несколько дней с пяти утра до заката вы вбиваете сваи без возможности кусок хлеба в рот положить. Потом возвращаетесь к себе в шалаш, не в отапливаемое жилье… тут недолго и слечь.
Елена Михайлова: Археологи, конечно, видят в найденных захоронениях проломленные черепа и отрубленные головы… Но это большая редкость для наших материалов.
То есть история про город на костях — правда?
Иван Широбоков: Как я уже говорил, мы не имеем точных данных о показателях смертности. Иностранные источники Петровского времени говорят о невероятной смертности среди строителей города: сотни тысяч человек. Но эти данные сильно преувеличены — в городе просто не было столько рабочих.
Историк Екатерина Андреева проанализировала данные и говорит о том, что смертность не превышала 13% в год. В целом такого рода преувеличения характерны для всех больших строек — при строительстве Версаля, при строительстве Суэцкого и Панамского каналов. Это вообще особенность нашей психики — преувеличивать масштаб бедствия, если у нас нет точной информации, а у нас ее нет. Напомню, что захоронения первых строителей не обозначались на картах, что говорит о том, что власти не хотели привлекать к этому внимание.
Но в целом мы можем говорить о тысячах погибших, может быть, даже о десятках тысяч, на сотни тысяч погибших в городе просто нет места.
А среди первых строителей были те, кто смог остаться в Петербурге?
Иван Широбоков: В город переселялись (в том числе принудительно) ремесленники из разных губерний, они селились, обживались семьями. Были люди, которые приходили добровольно, — свободные, сильные, квалифицированные.
Из принудительно согнанных крестьян некоторые тоже могли оставаться в городе. Историки пишут, что в списках работных людей из года в год можно найти одни и те же фамилии. Полагаю, что некоторые могли приходить в город несколько сезонов подряд, а потом тут обосновываться, если их дома ничего не держало. Возможно, их потомки ходят до сих пор среди нас.
Кстати, а мы знаем, как они выглядели?
Иван Широбоков: В конце прошлого года мы с Евгенией Учаневой подготовили 3D модели трех черепов первых строителей, найденных на Сытнинском рынке.
Мы отобрали их так, чтобы они представляли три возрастные группы: 15–19, 20–40 и старше 50 лет. Модели были направлены тюменскому археологу Елене Алексеевой. Она подготовила три графических реконструкции, которые можно увидеть в интернете.
На них обычные крестьянские лица восточно-европейской наружности. С точки зрения науки эти реконструкции особенно ничего не добавляют, но мне кажется, это очень важно с точки зрения эмоций — иметь возможность представить, как они выглядели, попытаться посмотреть им в глаза.
Захоронение первых строителей Петербурга было найдено в 2014 году на Сытнинском рынке. Учеными Института истории материальной культуры РАН были обнаружены останки 255 человек.
В 2025 году архитекторы Петер Элверум и Ангелина Стукалина предложили концепцию строительства на этом месте сквера. «Когда мы узнали, что в городе до сих пор находят тех самых людей, которые строили такой красивый город, мы были шокированы», — вспоминает Элверум.
«Мы решили предложить ландшафтный проект, мемориальный сквер, — продолжает Стукалина в беседе с Собака.ru, — это должно быть не просто городское благоустройство. Мы хотели воссоздать тот ландшафт, который строители увидели, когда только пришли в это место. То есть мы хотели бы сформировать лесной ландшафт, который стал бы живым мемориалом».
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