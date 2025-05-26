Первые строители Петербурга — кем они были, откуда приехали, что ели и от чего умирали? И как выглядели!

Насколько много мы вообще знаем о первых строителях города?

Иван Широбоков (старший научный сотрудник Отдела антропологии Кунсткамеры): основную информацию о первых строителях города мы знаем из документов петровской эпохи — они сохранились и хорошо изучены. Другое дело, что в этих бумагах есть перекосы — мы знаем, сколько человек поступало в город, как они распределялись, как жили, но вот смертность этих людей фиксировалась довольно плохо.

Елена Михайлова (заведующий лабораторией археологии, исторической социологии и культурного наследия им. Г. С. Лебедева СПбГУ): Где-то с начала нынешнего тысячелетия к этому подключается археология — появляются археологические находки. К примеру, [в 2014 году] была обнаружена целая серия захоронений на Сытнинском рынке.

Проводились исследования вокруг Сампсониевского собора, где существует официальный сквер первостроителей Петербурга. У нас есть целая серия захоронений на Петроградской стороне. Наша экспедиция исследовала погребения на территории лагеря военных строителей непосредственно на территории Кронверка Петропавловской крепости.