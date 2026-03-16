«Про Telegram через мобильный можно забыть»: что происходит с рунетом — от сбоев у СДЭК до ограничений домашнего интернета

От СДЭКа до «Здоровья петербуржца»

Однако проблемы отечественных пользователей одним Telegram не исчерпываются. Как сообщается, лихорадит также отечественные сервисы, которые не вызывают вопросов у российских властей.

Так, с 12-го числа несколько выросло число проблем у «Кинопоиска» — если до этого количество жалоб на СБОЙ.РФ было стабильно ниже 100 за день, то 12 марта оно превысило 200, а к обеду в понедельник число жалоб оказалось выше 1000. Также пользователи Downdetector сообщают о сбоях в работе приложения СДЭК и у «Яндекса».

Более того, как сообщает Деловой Петербург, есть сложности и у портала «Здоровье Петербуржца». Кроме того, 15 и 16 марта на сайте СБОЙ.РФ фиксируется повышенное количество жалоб на работу национального мессенджера MAX.

Наконец, штрафы также касаются не только Telegram. Днем 16 марта стало известно о том, что Таганский суд Москвы оштрафовал Apple, опять же, за неудаление запрещенного контента.