«Про Telegram через мобильный можно забыть»: что происходит с рунетом — от сбоев у СДЭК до ограничений домашнего интернета

Третья неделя марта началась крайне непросто для российского сегмента интернета. Всю прошлую неделю пользователи сталкивались с нарастающим количеством проблем в работе Telegram. В понедельник эксперты пришли к заключению: блокировки мессенджера, возможно, уже начались. Впрочем, лихорадит не только мессенджер Павла Дурова — проблемы возникли даже у тех сервисов, работа которых не вызывает вопросов со стороны российских властей. Одновременно один из крупнейших операторов домашнего интернета заявил о том, что будет лимитировать объем трафика для самых активных пользователей. Так что происходит с интернетом 16 марта, рассказываем самое важное!
«Telegram с домашних провайдеров фактически не работает»
Блокировка Telegram уже началась — такое мнение в понедельник с утра высказали эксперты телеком-рынка 16 марта в эфире «Коммерсантъ FM». Новость тут же разлетелась по всем новостным лентам.
Это заявление прозвучало на фоне очередного кризиса в работе мессенджера. Даже на фоне последних ограничений работа Telegram в последние дни оказалась особенно нестабильной. Так, 11 марта число жалоб на работу сервиса на сайте СБОЙ.РФ выросло с 90–120 за день до почти 700. На следующий день количество обращений достигло почти 4000. После относительного затишья 13-го числа (783 жалобы) количество обращений уже третий день подряд насчитывает тысячи.
Владислав Войтенко
Техно-эксперт и автор интернет-издания «Код Дурова» (цитата по «Коммерсантъ FM»):
«Последние сутки Telegram с домашних провайдеров фактически не работает, если мы говорим о подключении с российских IP-адресов. Сообщения не отправляются, статус обновления может меняться на статус соединения. При этом, как правило, чтобы все подгрузить, требуется ждать несколько минут. Про работу Telegram через мобильный интернет можно забыть. Если в каком-то городе активны только сайты из белого списка, то большинство VPN-сервисов не помогут зайти в Telegram».
В числе лидеров по количеству обращений в понедельник — Москва, Петербург, Московская область, на эти три региона суммарно приходится более 65% жалоб. Как полагает Алексей Амелькин, президент Ассоциации операторов связи МАКАТЕЛ, разительные отличия по числу обращений могут объясняться тем, что «госорганы применяют разные условия в разных регионах».
Одновременно 16 числа стало известно об очередном решении российского суда в отношении Telegram — по сообщению РИА «Новости», Таганский суд столицы оштрафовал сервис на 35 миллионов рублей за неудаление запрещенной информации о призывах к экстремистской деятельности. Напомним, это далеко не первое подобное решение — так, 25 февраля ТАСС сообщал о штрафе в 7 млн рублей «за отказ удалить публикации о дистанционной продаже алкоголя и контент о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений». Всего же 10 февраля ТАСС писал о регистрации в судах столицы семи дел об административных правонарушениях (общая сумма возможных штрафов оценивалась в 64 млн).
Кстати, а что там с рекламой в Telegram? После сообщений о штрафах за объявления в мессенджере «Яндекс», и ряд профильных ассоциаций (в том числе Ассоциация блогеров и агентств) обратились в РКН и ФАС за разъяснениями. «Чтобы прояснить ситуацию и выработать дальнейшие рекомендации для наших партнеров, мы направили запросы в РКН и ФАС», — цитирует представителей «Яндекса» Forbes.
Герман Клименко
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики (цитата по «Парламентской газете»):
«К тому же в России очень много операторов связи, у каждого из них свои способы выхода в сеть и передачи трафика, так что какой-то одной кнопки, которую можно нажать и у всех повсеместно телеграм заблокировать, попросту не существует. Скорее всего механизмы блокировки как раз сейчас отлаживаются».
Судя по всему, механизмы блокировок действительно становятся эффективнее. Как сообщил 17 марта «КоммерсантЪ», доля неудачных запросов к доменам мессенджера из России в среднем достигла почти 80%. Наибольший рост этого показателя за последнее время произошел в Центральном федеральном округе, где он вырос примерно с 17% до 76,5%. В Северо-Западном ФО ошибками заканчивается 78% обращений к серверам Telegram. «Действительно, блокировка Telegram вошла в завершающую стадию», — заявил ТАСС гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков.
От СДЭКа до «Здоровья петербуржца»
Однако проблемы отечественных пользователей одним Telegram не исчерпываются. Как сообщается, лихорадит также отечественные сервисы, которые не вызывают вопросов у российских властей.
Так, с 12-го числа несколько выросло число проблем у «Кинопоиска» — если до этого количество жалоб на СБОЙ.РФ было стабильно ниже 100 за день, то 12 марта оно превысило 200, а к обеду в понедельник число жалоб оказалось выше 1000. Также пользователи Downdetector сообщают о сбоях в работе приложения СДЭК и у «Яндекса».
Более того, как сообщает Деловой Петербург, есть сложности и у портала «Здоровье Петербуржца». Кроме того, 15 и 16 марта на сайте СБОЙ.РФ фиксируется повышенное количество жалоб на работу национального мессенджера MAX.
Наконец, штрафы также касаются не только Telegram. Днем 16 марта стало известно о том, что Таганский суд Москвы оштрафовал Apple, опять же, за неудаление запрещенного контента.
«Если интернет отключить вообще»
Еще одной громкой новостью 16-го числа стала инициатива компании «Дом.Ру», крупного оператора домашнего интернета. В понедельник стало известно, что провайдер намерен ограничивать скорость обмена данными для сверхактивных пользователей.
Речь идет о том, что скорость будет снижаться для тех абонентов, которые за месяц выбрали более 3 терабайтов трафика. После этой отметки интернет будет замедляться до 50 мбит/секунду. Пока эксперимент касается трех мегаполисов — Петербурга, Самары и Екатеринбурга.
Пресс-служба «ЭР-Телеком» (головной компании «Дом.ру»)
Цитата по «Российской газете»:
«По нашим оценкам, "сверхпотребление" трафика прежде всего связано с тем, что домашний интернет используется не в личных, а в коммерческих целях. Пользователь может сохранить скорость за дополнительную плату или дождаться начала следующего расчетного периода, когда она автоматически восстановится».
По утверждению провайдера, эта инициатива коснется лишь незначительного числа пользователей, так как более 90% абонентов расходуют в среднем 300–500 гигабайт трафика за месяц. С этим в целом согласны и эксперты. «3 терабайта — это цифра, которую, во-первых, достаточно сложно достичь даже многодетной семье, если просто пользоваться различными вариантами: онлайн-кинотеатры, серфинг по сайтам и так далее. Поэтому цифра достаточно вменяемая», — заявил в беседе с Business FM Денис Кусков, гендиректор аналитического агентства TelecomDaily.
В пятницу, 13 марта, «КоммерстантЪ» сообщил о том, что на фоне участившихся отключений связи в Москве заработали так называемые «белые списки» (то есть перечни IP-адресов, которые не блокируются во время централизованного отключения интернета). «По словам одного из собеседников ["Ъ"], ранее система работала с перебоями или не функционировала совсем, сейчас же она заработала "полноценно". По словам другого собеседника, "белые списки" работают частично, поскольку в некоторых районах до сих пор отключены базовые станции», — говорится в материале.
Тем временем 17 марта администрация Петербурга сообщила о возможных отключениях мобильного интернета в городе. «Комитет по информатизации и связи рекомендует использовать для доступа в интернет городской Wi-Fi "SPB_FREE"», — отмечается на сайте комитета.
На этом фоне особенно громко прозвучали заявления философа Александра Дугина, чьи слова редко привлекают такое внимание. Он призвал вообще отключать сеть в стране весной. «Если интернет отключить вообще, особенно весной, люди начнут гулять, встречаться, общаться, посещать кафе и магазины, заводить новые знакомства, жить настоящей человеческой жизнью», – цитирует философа издание «Абзац».
Текст: Константин Крылов при участии Анжелики Дойчевой
