Некоторым пользователям в Петербурге, Самаре и Екатеринбурге могут ограничить скорость домашнего интернета

Как пишет «Российская газета», речь пока идет о тестировании механизма ограничения трафика. Оно, отмечают журналисты, происходит «на фоне перехода пользователей мобильного интернета на фиксированную, то есть проводную [связь]». Правда, в самой компании лимиты официально связывают с другим.

«По нашим оценкам, "сверхпотребление" трафика прежде всего связано с тем, что домашний интернет используется не в личных, а в коммерческих целях. Пользователь может сохранить скорость за дополнительную плату или дождаться начала следующего расчетного периода, когда она автоматически восстановится"», — заявили представители «ЭР-Телекома» (головной компании «Дом.ру»).

При этом в «ЭР-Телеком» настаивают, что лимиты коснутся не более чем 1% абонентов, так как «85% клиентов "Дом.ру" ежемесячно потребляют до 500 Гб». Опрошенные «РГ» эксперты также говорят, что большинство домохозяйств потребляют от 300 до 500 гигабайт в месяц. Также, добавляют в издании, инициативу уже одобрили в «Ростелекоме».

Однако Федеральная монопольная служба пообещали проверить действия провайдера. «Служба проведет оценку действий провайдера "Дом.ру" на предмет экономической и технологической обоснованности», — цитирует «Российская газета» представителей ведомства.