В работе Telegram происходит очередной сбой

Жалобы пользователей фиксируют мониторинги DownDetector и «Сбой.рф».

Мессенджер не работает у жителей Петербурга, Москвы, Ленинградской, Самарской и Магаданской областей. Пользователи пишут, что не могут получить или отправить сообщения, а также загрузить медиафайлы.

На прошлой неделе всплески жалоб на работу мессенджера фиксировали как минимум два дня подряд. Сбои в Telegram происходят на фоне сообщений о полной блокировке мессенджера в России. Информацию об этом подтвердили в Роскомнадзоре (РКН) в середине февраля. Заблокировать Telegram полностью могут 1 апреля. Федеральная антимонопольная служба также заявила, что размещать рекламу в мессенджере — незаконно, поскольку его работу официально ограничивают.