Только 30% миллениалов имеют пару! У зумеров в России этот показатель немногим выше — 38% Как так? И что это значит?

Насколько данные опроса согласуются с тем, о чем пишут ученые?

Корпоративный опрос X5 Retail Group описывает вполне реальную тенденцию — молодые люди действительно реже вступают в романтические отношения. Просто ученые знают об этом из нормальных источников, поскольку исследуют данный вопрос очень давно.

Еще в 2017 году американский ученый Джин Твинге опубликовал большое исследование на основе семи волн национальных опросов в США (это примерно 11 млн респондентов!). В нем говорилось, что среди тогдашних 14–18-летних доля тех, кто ходит на свидания, систематически падает. Сексуальная активность подростков по сравнению с 1991 годом снизилась почти на 40%.

Еще один ученый, Дэниел Кокс, показал, что если среди бэби-бумеров лишь 20% мужчин не имели романтического опыта в подростковом возрасте, то среди зумеров — это уже 44%. Причем динамика идет очень неравномерная. Девушки-зумерки вступают в романтические отношения много чаще, чем мужчины того же поколения. Кокс назвал это явление romance gap.