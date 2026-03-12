Более 40 кг сезонной одежды для мастеров и подопечных «Простых вещей» собрали россияне

Сдать старую одежду можно и сейчас. Для этого ее необходимо отнести в специальные контейнеры «Не просто вещь», локациях которых доступна в приложении Ecoplatform. Более 1720 боксов расположены в пунктах выдачи Wildberries, торговых центрах, домах и офисах по всей России. За отданную на переработку одежду пользователи сервиса получают бонусы — их можно обменять на скидки компаний-партнеров проекта «Не просто вещь» или пожертвовать на благотворительность.

Все вещи проходят ручную сортировку: пригодное для носки направляется на благотворительность, деним — на апсайкл-изделия, остальное — на переработку в ветошь и утеплители. Для «Простых вещей» команда проекта отдельно подбирает одежду по сезону и размерам, после чего доставляет сформированные партии в мастерские.

«Простые вещи» — это инклюзивные мастерские из Петербурга, где взрослые люди с ментальными особенностями работают керамистами, столярами и поворами под руководством наставников. «Простые вещи» развивают также веганское инклюзивное кафе «Огурцы» и инклюзивный цветочный магазин «Растим».