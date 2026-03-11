Петербуржцы оставляют меньше всего чаевых

Цифру назвала в эфире Радио РБК управляющий директор сервиса «Нет монет» Оксана Белякова. Петербуржцы «избалованы» качественными услугами, ведь их город — это гастросторлица, считает она. Чаевые, по мнению директора, люди оставляют, когда приятно удивлены сервисом. Так, больше всего за него вознаграждают в Суздале — этому городу уступает даже Москва.

Чаще всего чаевые оставляют мужчины — они делают это регулярнее женщин на 27%. Средний возраст «благодарного» посетителя — от 25 лет, а его доход — около 150 тыс. рублей. При этом мужчины чаще поощряют работников кафе и ресторанов, девушки — бьюти-мастеров. Вовсе не любят вознаграждать за хороший сервис представители поколений зумеров и «альфа».

Впрочем, у низких чаевых в Петербурге может быть и другая причина: высокие цены в ресторанах. Так, по данным Петростата, к декабрю 2025 года средняя цена ужина в петербургском ресторане достигла 4137 рублей и 29 копеек на одного человека. За год этот официальный показатель вырос более чем на 13%. При том что общая инфляция по городу составила 4,8%.

