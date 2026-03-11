Общество

Продажи антидепрессантов резко выросли в аптеках Петербурга

За весь 2025 год в аптеках города продали 1,75 млн упаковок антидепрессантов, что на 29,7% выше, чем в предыдущем году. В денежном выражении эта сумма равно 1,91 млрд рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование аналитического агентства DSM Group.

Более высокую динамику спроса на препараты аналитики зафиксировали в январе этого года. Тогда в лекарственных точках Петербурга купили 163 тысячи упаковок таких препаратов — это на 39,2% больше по сравнению с аналогичным периодом в 2025 году.

Среди препаратов для нервной системы антидепрессанты стали единственным товаром, продажи которого показали подобный рост. Так, продажи нейролептиков, которые используются при психозе, по сравнению с позапрошлым годом в 2025 году увеличились на 10,7% — всего было продано 453 тысячи пачки. А вот продажи транквилизаторов, которыми лечат тревожные расстройства, вовсе снизились на 2,6% до 1,08 млн пачек за аналогичный период.

Как отмечают аналитики, покупатели чаще доверяют импортным лекарствам: на все продажи антидепрессантов приходится 80,1% упаковок зарубежных производителей и 19,9% отечественных аналогов.

Спрос на антидепрессанты растет, так число людей осведомленных о проблемах ментального здоровья увеличивается и все больше пациентов обращаются к психиатрам, объясняют эксперты.

