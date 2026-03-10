Петербург потратит почти 40 млн рублей на открытие летнего турсезона

Фестиваль пройдет с 1 по 3 мая на набережной Лейтенанта Шмидта.
Власти города выделят 39,47 млн рублей на организацию городского мероприятия «Открытие летнего туристского сезона», следует из конкурса на поиск подрядчика на сайте госзакупок. Контрагенту предстоит полностью подготовить и провести мероприятие — от разработки концепции до технического обеспечения и итоговой презентации.
Согласно условиям закупки, основной элемент фестиваля — ледокольные суда. На площадке должны быть задействованы не менее трех ледоколов, на которые для посетителей организуют экскурсии через систему электронной очереди. Гидами выступят подготовленные экскурсоводы и курсанты профильных учебных заведений.
На набережной планируют развернуть тематические пространства, посвященные регионам Арктики и портам Северного морского пути. В восьми тематических шатрах пройдет интерактивная программа о развитии арктических территорий. Также заработает арт-пространство из 11 крупных кубов-инсталляций, посвященных этим регионам.
В программе также заявлено водное шоу «Танец буксиров» в акватории Невы. Для его проведения организатору предстоит привлечь как минимум три буксирных судна и подготовить музыкально-хореографическое сопровождение.
Для работы фестиваля планируется привлечь более 100 координаторов, сотрудников информационных стоек, контролеров доступа, а также не менее 40 охранников и медицинских работников. Подрядчик должен оборудовать сцену звуковой системой, экранами и VR-симуляцей в шатрах, организовать видеосъемку и монтаж роликов о ледоколах.
Гостям фестиваля также раздадут сувениры — 2500 компасов, 2500 обложек для паспорта и около 5000 «паспортов туриста», которые можно будет использовать для участия в игровой программе.
