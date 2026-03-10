Миллион самозанятых насчитали в Петербурге в феврале

Плательщиков налога на профессиональный доход (НПД), в число которых входят физлица и индивидуальные предприниматели, в начале февраля в городе было 1,03 млн. В том же месяце прошлого года – 818 тысяч, передают «Ведомости» со ссылкой на комитет по промышленной политике.

Самозанятых стало больше на 25,9% — это значительный рост, хотя ранее его темы были выше. За 2024-2025 годы их число увеличивалось на 31,2%. При этом структура этой группы не изменилась: как правило, на всех самозанятых приходится около 95% физлиц и примерно 5% ИП.

Вместе с этим среди представителей малого бизнеса усиливаются пессимистичные настроения. Около 31% предпринимателей в России рассматривают возможность закрытия или продажи бизнеса — это на 8 процентных пунктов больше, чем год назад. Такие данные приводятся в исследовании ФОМ и НИУ ВШЭ «Лонгитюд малого бизнеса», основанном на опросе более 700 предпринимателей.

Ожидания бизнеса на первый квартал 2026 года стали самыми пессимистичными за все время наблюдений: 52% считают, что положение их компаний ухудшится, а улучшения ждут лишь 12%. Доля компаний, работающих в режиме выживания, в этом году достигла максимального значения — их стало 39%.

Впервые самозанятость появилась в российском законе в 2017 году — тогда в их число вошли сиделки, репетиторы и уборщики. В 2019 году в качестве эксперимента такой налоговый режим ввели в Петербурге, Москве, Татарстане и Калужской области, а затем он распространился на всю Россию.

Доход самозанятого не может превышать 2,4 млн рублей. При работе с физлицом он уплачивает налог в 4%, при сотрудничестве с юрлицом — 6%. С этого года самозанятые также могут добровольно платить страховые взносы в Социальный фонд, чтобы иметь оплачиваемый больничный.