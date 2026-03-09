Общество

На льду Ладожского озера спасли новорожденного нерпенка

Белька обнаружили на льдине рядом с карельским поселком Куркиеки, без матери и в окружении чаек.

Фото: Официальный телеграм-канал Фонда друзей балтийской нерпы
Волонтеры спасли новорожденного детеныша ладожской нерпы, которого нашли на льдине на Ладожском озере рядом с поселком Куркиеки в Карелии. О спасении сообщили в телеграм-канале Фонда друзей балтийской нерпы.

По словам зоозащитников, беспомощным животным активно интересовалась стая чаек. Отогнать птиц и предотвратить нападение помог очевидец, который заметил белька и обратился за помощью.

К детенышу подплыли на аэролодке и эвакуировали его на берег. Найти мать нерпенка или следы ее присутствия рядом не удалось.

По данным специалистов фонда, маленькая самка родилась 7 марта. Ее вес — 3,6 килограмма, при этом на животе у нее еще сохранилась пуповина. В фонде отмечают, что животному потребуется длительный уход и наблюдение.

Зоозащитники также добавили, что не ожидали появления первого спасенного тюлененка в этом году так рано и при таких обстоятельствах.

