Средняя зарплата в Петербурге впервые превысила 150 тысяч рублей

Санкт-Петербург впервые вошел в число российских регионов, где средняя зарплата превысила 150 тысяч рублей. По данным Единая межведомственная информационно-статистическая система, в декабре 2025 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата в городе составила около 168,1 тысячи рублей, сообщает ТАСС.

В рейтинге регионов с самыми высокими зарплатами Петербург оказался рядом с такими субъектами, как Чукотский автономный округ, Магаданская область, Камчатский край, Ямало-Ненецкий автономный округ и Москва.

Месяцем ранее, в ноябре 2025 года, среднюю зарплату выше 150 тысяч рублей фиксировали только в четырех регионах страны. По итогам декабря их число увеличилось, и в список впервые вошел Петербург.

При этом показатель рассчитывается до вычета налогов и учитывает доходы всех работников — включая тех, кто получает значительно более высокие выплаты.

Напомним, ранее сообщалось, что средняя зарплата в Санкт-Петербург уже превышала 100 тысяч рублей. По данным статистики, в ноябре 2025 года среднемесячная номинальная зарплата в России составляла 98 192 рубля, тогда как Петербург входил в число регионов с более высоким показателем.