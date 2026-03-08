В России впервые утвердили ГОСТ для собак-поводырей

Росстандарт утвердил национальный стандарт, устанавливающий требования к рабочим качествам собак-проводников для людей с нарушением зрения. Документ начнет действовать в России с 1 июля 2026 года, сообщает ТАСС.

В стандарте описаны основные навыки и модели поведения таких животных. Собака должна спокойно реагировать на ошейник, поводок и намордник, держаться рядом с владельцем и выполнять его команды. При этом от нее требуется устойчивое и социально приемлемое поведение — без агрессии, выраженного охотничьего инстинкта и излишнего интереса к другим животным.

Отдельные требования касаются поведения в городской среде. Собака-поводырь должна уверенно ориентироваться на улице, спокойно реагировать на шум и транспорт, а также иметь опыт поездок в общественном транспорте и уметь располагаться у ног владельца.

В документе также перечислены обязательные команды — например, «рядом», «сидеть», «стоять», «лежать», «ко мне», «апорт», а также команды движения «вперед», «направо» и «налево».

Во время сопровождения человека с нарушением зрения собака должна двигаться в темпе владельца, обходить препятствия и обозначать остановкой бордюры или другие перепады высоты. В некоторых ситуациях животное может принимать самостоятельные решения — например, если команда человека может привести к опасности.

Как отмечают в Росстандарте, применение нового стандарта поможет специалистам в сфере социальной реабилитации выстраивать более эффективную систему поддержки людей с нарушением зрения. При этом документ носит добровольный характер.