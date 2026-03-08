Петербург вошел в пятерку городов России по числу женщин-предпринимателей

Город занял четвертую строчку рейтинга регионов России по числу женщин, открывших ИП.

Санкт-Петербург вошел в пятерку российских регионов по количеству индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных женщинами. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса Контур.Фокус.

По подсчетам аналитиков, в Петербурге женщины оформили около 111,48 тысячи ИП. В рейтинге городов и регионов по числу женщин-предпринимателей город занял четвертое место, пишет ТАСС.

Лидером стала Москва — там зарегистрировано 228,81 тысячи ИП, открытых женщинами. Далее следуют Московская область (169,11 тысячи), Краснодарский край (129,58 тысячи), Петербург (111,48 тысячи) и Ростовская область (72,24 тысячи).

Чаще всего женщины открывают бизнес в сфере розничной торговли, недвижимости и образования. Кроме того, предпринимательницы регистрируют ИП в области научных разработок и сухопутного транспорта.

По данным исследования, Петербург также входит в число российских городов, где бизнес индивидуальных предпринимателей существует дольше всего.

