Слово «краш» вышло за пределы подросткового сленга

Сленговое слово «краш», которым обозначают человека, вызывающего сильную симпатию или недостижимую влюбленность, закрепилось в русском языке и постепенно вышло за рамки подростковой речи, рассказали эксперты, передает ТАСС.

Доктор филологических наук, профессор Ярославский государственный педагогический университет имени К. Д. Ушинского Лариса Ухова отметила, что сначала термин активно использовали представители поколения зумеров, однако позже он стал частью более широкой разговорной речи. По ее словам, к 2020 году слово начали применять и миллениалы — например, когда говорили о юношеских симпатиях к актёрам, музыкантам или другим известным людям.

Эксперты объясняют популярность слова его значением и эмоциональным оттенком. Английское crush связано со значениями «сильный удар» или «крушение», что метафорически передает состояние человека, испытывающего сильную симпатию. При этом точного аналога в русском языке у слова нет: привычные слова вроде «симпатия» или «возлюбленный» не передают оттенок одностороннего или недостижимого чувства.

Педагог-психолог из Санкт-Петербург Инга Горбунова считает, что популярность термина связана с особенностями подросткового возраста. По её словам, подросткам нередко проще говорить о чувствах с помощью более нейтральных слов — поэтому выражение «мой краш» звучит легче, чем прямое признание в любви.

Преподаватель Московский государственный психолого-педагогический университет Дарья Ведмицкая добавила, что сленг помогает подросткам обсуждать личные переживания в более безопасной форме и не свидетельствует о бедности речи. По её мнению, появление новых слов — естественный процесс развития языка.

Ранее мы рассказывали, что слово «ок» заняло первое место по частоте употребления в русском языке.