Сергей Боярский: Telegram осталось «несколько шагов», чтобы снять претензии РФ. Главное из заявлений главы IT-комитета Госдумы

Сегодня Роскомнадзор требует от Telegram удалить ряд материалов — какие-то из них уже удалены, однако «какая-то [часть] не удаляется», что служит одним из камней преткновения между ведомством и администрацией сервиса. С таким заявлением выступил депутат Сергей Боярский (сын Михаила Боярского и глава комитета Госдумы по информационной политике). На фоне замедления мессенджера главный парламентарий страны по вопросам IT-индустрии, дал большое интервью «Фонтанке», где поделился видением относительно будущего Telegram, Max и других сервисов. Приводим главные заявления.
О требваниях к Telegram
«Требования простые, элементарные: локализовать данные пользователей на территории Российской Федерации, удалять запрещенную информацию (экстремизм, терроризм) и сотрудничать с правоохранительными органами в части раскрытия тяжких преступлений (например, по "Крокусу")... [Сейчас], нет, [администрация сервиса с правоохранителями не сотрудничает]...
В законе, который мы принимали в седьмом созыве, говорится о приземлении иностранных платформ (тогда мы надеялись, что Google и все-все-все откроют здесь полномочные представительства)... Это не было сделано, и явно — намеренно».
О том, есть ли мошенники в мессенджере Max
«Еще нет, [мне в Max мошенники не звонили].
[Если вам звонили], к сожалению, кто-то стал дроппером, это уголовно наказуемое деяние, и сдал в аренду свой аккаунт в «Макс». Но он будет найден, скорее всего, потому что аккаунт привязан к его «Госуслугам». А если вы сдадите свой аккаунт в WhatsApp* запрещенном или в Telegram, то никаких концов у правоохранителей не будет. Мы видели отчет Max, сколько было предотвращено мошенничеств за январь, это тысячи случаев».
О реестре уникальных номеров смартфонов и планшетов
«IMEI (уникальный номер, присваиваемый любому устройству с SIM-картой, — прим. Собака.ru) есть и видны уже сегодня всем операторам связи. Это как вин-номер автомобиля, зашитый на заводе в любое устройство, не только в телефон, но и во всё, что подключается так или иначе к SIM-карте, к интернету. Есть несколько понятных плюсов от появления базы IMEI. Первое — бессмысленность кражи телефонов и преступлений, с этим связанных.
Потому что к вам привязан ваш IMEI и SIM-карта. Если у вас, например, вырвали телефон, вы сообщаете об этом оператору связи, он сообщает другим операторам, и больше этот телефон никогда не заработает с российской SIM-картой».
О Telegram и «белом списке»
«Отключается мобильный интернет. Там остается набор инструментов, который будет работать, белый список. Там есть мессенджер Max. Telegram там не будет никогда. Мессенджер Max взаимодействует по закрытым каналам с нашими государственными структурами. А Telegram — иностранная сеть».
О диалоге Telegram и властей
«На сегодняшний день администрация Telegram находится в контакте с Роскомнадзором. Там, условно говоря, из 100 материалов, которые они просят удалить, какая-то часть удаляется, какая-то не удаляется. Для меня это очень странно.
онтакт существует, в отличие от WhatsApp*, которые вообще никак не реагировали ни разу ни на одно письмо, ни на одни претензии. И в принципе, я не понимаю, честно вам скажу, что им, Telegram, мешает сделать еще несколько шагов вперед, чтобы отношения эти выстроить таким образом, чтобы претензии снять».
* WhatsApp – сервис ресурс Meta Platforms Inc.** — организации, деятельность которой запрещена на территории РФ.
** Meta Platforms Inc. запрещена в РФ в связи с экстремистской деятельностью.
