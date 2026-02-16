Сергей Боярский: Telegram осталось «несколько шагов», чтобы снять претензии РФ. Главное из заявлений главы IT-комитета Госдумы

О требваниях к Telegram

«Требования простые, элементарные: локализовать данные пользователей на территории Российской Федерации, удалять запрещенную информацию (экстремизм, терроризм) и сотрудничать с правоохранительными органами в части раскрытия тяжких преступлений (например, по "Крокусу")... [Сейчас], нет, [администрация сервиса с правоохранителями не сотрудничает]...

В законе, который мы принимали в седьмом созыве, говорится о приземлении иностранных платформ (тогда мы надеялись, что Google и все-все-все откроют здесь полномочные представительства)... Это не было сделано, и явно — намеренно».