VPN может привести к блокировке банковских переводов

Использование VPN и других сервисов для подмены реального местоположения устройства может привести к блокировке банковских переводов, сообщают РИА Новости со ссылкой на адвоката межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Дмитрия Пашина.

По его словам, банки настороженно относятся к ситуациям, когда при проведении операций используются приложения, скрывающие сессионные данные и IP-адрес. К таким сервисам относятся VPN и proxy, которые меняют цифровые параметры устройства. Пользователи могут не отключить их перед входом в банковское приложение, что повышает риск блокировки операции.

«В связи с чем банк может посчитать, что перевод делается не самим клиентом, а мошенником», — пояснил Пашин.

Ранее мы рассказывали, что единый QR-код для всех переводов станет обязательным для банков в России с 1 сентября.