Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

VPN может привести к блокировке банковских переводов

Использование VPN и proxy-сервисов при работе с банковскими приложениями может стать причиной приостановки переводов, поскольку такие технологии вызывают у банков подозрения в возможном мошенничестве.

NT_Studio / Shutterstock.com

Использование VPN и других сервисов для подмены реального местоположения устройства может привести к блокировке банковских переводов, сообщают РИА Новости со ссылкой на адвоката межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Дмитрия Пашина.

По его словам, банки настороженно относятся к ситуациям, когда при проведении операций используются приложения, скрывающие сессионные данные и IP-адрес. К таким сервисам относятся VPN и proxy, которые меняют цифровые параметры устройства. Пользователи могут не отключить их перед входом в банковское приложение, что повышает риск блокировки операции.

«В связи с чем банк может посчитать, что перевод делается не самим клиентом, а мошенником», — пояснил Пашин.

Ранее мы рассказывали, что единый QR-код для всех переводов станет обязательным для банков в России с 1 сентября. 

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: