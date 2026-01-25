Единый QR-код для всех переводов станет обязательным для банков в России с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года российские банки обязаны использовать универсальный QR-код для всех денежных переводов. Это следует из письма первого зампреда Банка России Дмитрия Тулина, направленного в ответ на запрос заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаила Делягина, сообщает ТАСС.

В Центробанке пояснили, что требование закреплено в федеральном законе об универсальном платежном коде. Документ принят с целью развития конкуренции на платежном рынке, повышения удобства расчетов для граждан и бизнеса, а также обеспечения работы на нейтральной инфраструктуре.

В ЦБ считают, что новая норма улучшит клиентский опыт и расширит выбор способов оплаты для потребителей. Регулятор также ожидает, что распространение альтернативных карточным платежных инструментов приведет к сокращению объема операций с банковскими картами.

Кроме того, внедрение универсального QR-кода позволит снизить транзакционные издержки торгово-сервисных предприятий, в том числе малого и среднего бизнеса.

В соответствии с законом, с сентября 2026 года на кассах торговых и сервисных точек покупателям будет доступен только один универсальный QR-код. В настоящее время торговые точки используют одновременно единый платежный код и отдельные QR-коды банков.

Ранее мы рассказывали, что ЦБ расширяет отчетность по трансграничным переводам физлиц.