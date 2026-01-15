Кого в 2026-м сократят? Кто кратно увеличит свой доход? На кого учиться сейчас, чтобы стать миллионером? Отвечает главный рекрутер рунета Алена Владимирская

Чем рынку труда запомнился год 2025-й?

Принципиальной сменой парадигмы. Примерно с середины 2022-го у нас был рынок труда соискателей. Дефицит сотрудников был такой, что практически любой работник мог за год заметно вырасти в доходе. Просто потому, что мог сказать: «Не нравится? Я ухожу».

Это было актуально практически для всех категорий, за исключением, к сожалению, людей 50–55 лет и людей очень уж экзотических специальностей. Однако 2025 год все поменял. Причем сделал это так, что большинство людей этого сначала не поняли. В итоге все соцсети заполнились стонами и карикатурами на эйчаров.

А что, собственно, случилось? У нас возник дефицитопрофицит. Рынок вновь стал рынком работодателя, но произошло это не везде. С одной стороны, дефицита офисных сотрудников нет вообще. При этом есть огромная нехватка синих воротничков (от слесарей до курьеров). Именно об этом последнем обстоятельстве рынок и орет: у нас огромный, мол, дефицит сотрудников. Эти стенания в СМИ читают белые воротнички, которых жестко и зачастую не вполне корректно сокращают, и у них возникает понятная эмоция: «Где же этот дефицит?»

Особенно сильно это все ударило по зумерам, которые выросли в условиях резко растущей в последние годы экономики (из которого выпали полгода в начале пандемии). Они вообще не сталкивались с ситуацией, когда выходишь на рынок труда, а работы нет.