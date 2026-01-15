Кого в 2026-м сократят? Кто кратно увеличит свой доход? На кого учиться сейчас, чтобы стать миллионером? Отвечает главный рекрутер рунета Алена Владимирская

Минувший год для рынка труда оказался парадоксальным. С одной стороны, все говорят о дефиците сотрудников, с другой — рекордный рост доходов замедлился, а некоторые компании перешли к сокращениям. Как так получилось? Что будет дальше? Кто больше всего рискует потерять работу в 2026 году? У кого есть шанс преуспеть. На все эти вопросы Собака.ru отвечает хедхантер, автор бестселлера о карьерном выгорании «Уставшие» Алена Владимирская.
Чем рынку труда запомнился год 2025-й?
Принципиальной сменой парадигмы. Примерно с середины 2022-го у нас был рынок труда соискателей. Дефицит сотрудников был такой, что практически любой работник мог за год заметно вырасти в доходе. Просто потому, что мог сказать: «Не нравится? Я ухожу».
Это было актуально практически для всех категорий, за исключением, к сожалению, людей 50–55 лет и людей очень уж экзотических специальностей. Однако 2025 год все поменял. Причем сделал это так, что большинство людей этого сначала не поняли. В итоге все соцсети заполнились стонами и карикатурами на эйчаров.
А что, собственно, случилось? У нас возник дефицитопрофицит. Рынок вновь стал рынком работодателя, но произошло это не везде. С одной стороны, дефицита офисных сотрудников нет вообще. При этом есть огромная нехватка синих воротничков (от слесарей до курьеров). Именно об этом последнем обстоятельстве рынок и орет: у нас огромный, мол, дефицит сотрудников. Эти стенания в СМИ читают белые воротнички, которых жестко и зачастую не вполне корректно сокращают, и у них возникает понятная эмоция: «Где же этот дефицит?»
Особенно сильно это все ударило по зумерам, которые выросли в условиях резко растущей в последние годы экономики (из которого выпали полгода в начале пандемии). Они вообще не сталкивались с ситуацией, когда выходишь на рынок труда, а работы нет.
Следующий тренд, о котором я уже отчасти начала говорить, — у нас случился бум рабочих специальностей. Люди поняли, что, отучившись на маркетолога, сложно найти работу (особенно за нормальные деньги). При этом если ты пошел в колледж на электротехника, газосварщика, слесаря, то через два года за тобой (если ты хоть сколько-нибудь адекватен), стоит очередь из работодателей.
Сюда же можно отнести рост спроса на инженеров. Если вы помните, когда-то Советский Союз славился научно-технической интеллигенцией. Их было много, они были нужны, их очень профессионально готовили. Это все исчезло, после перестройки это первое, что рухнуло. А теперь, когда стране понадобились инженеры (давайте говорить честно, ВПК строится на инженерах и рабочих), появился растущий рынок. Настолько растущий, что единственные люди, которым после 50 лет сравнительно просто найти работу, — это качественные инженеры. Их разбирают сразу.
Наконец, 2025-й если не полностью похоронил, то уже дозакапывает удаленку. Этот формат уже отменили в большинстве компаний, что связано с СВО, ограничениями интернета и кибератаками. Удаленка стала просто опасной, особенно для крупных компаний.
Ну и последнее: минувший год — это год выгорания. Почему? Когда экономика растет, когда все прет, ты много работаешь, но много и получаешь. Поэтому не выгораешь. Однако сейчас ситуация обратная. Компании психуют, начинают лихорадочно искать точки роста. В итоге задач у сотрудников становится только больше, а вот деньги они получают такие же, если не меньшие. Вот они выгорают.
Что нам ждать в 2026 году?
Прогнозировать в нынешней ситуации — дело сильно неблагодарное. Однако давайте попробуем исходить из того, что не будет никакого адского безумия.
Чего можно ожидать, если, что называется, смотреть на будущее из сегодняшнего дня? К сожалению, 2026-й — точно не лучший год для россиян с точки зрения карьеры. Повышение налогов приведет к тому, что закроется большое количество малого и нижнесреднего бизнеса. Закрытия эти не всегда будут дружелюбными, на многих владельцах останутся большие долги. В итоге эти люди хлынут в наем.
Поскольку наем не растет, начнется большая конкуренция за рабочие места. Это очень хорошо для работодателей, но так же плохо для соискателей. Любая конкуренция приводит к демпингу зарплат (зачем платить больше, если на рынке полно народу?) и к менее бережному отношению к уже имеющимся сотрудникам.
При этом качественных и важных для бизнеса сотрудников будут удерживать только сильнее. Подчеркиваю, что в данном случае важна ценность в глазах работодателя. Компании вовсе не обязательно будут держаться за людей, которые отработали у них 15 лет. Бороться станут за людей, которые в данный момент приносят бизнесу какую-то очевидную пользу: выручку, важные контракты, отсутствие проблем с налоговой, эффективное взаимодействие с банками — для каждого бизнеса это что-то свое.
Тех сотрудников, которые могут этим похвастаться, будут ценить еще больше, чем раньше. Потому что у бизнеса нет денег на ошибку. Всем остальным работодатели начнут говорить: «Не нравится? Уходи». Вообще, я ожидаю волну сокращений.
Далее, из-за налоговых нововведений часть бизнеса будет уходить в серую зону. Да, сейчас это очень сложно. Да, налоговая за это сильно-сильно бьет. Но многие работодатели все равно пойдут по такому пути. В результате работники чаще будут сталкиваться с обманом. Когда часть зарплаты ты получаешь в конверте, тебе могут вообще не заплатить, заплатить не полностью и так далее.
Кроме того, будет и дальше расти престиж работы на государственные и окологосударственные структуры. Деньги там не самые большие, зато гарантированные. Особенно это характерно для регионов. Подчеркиваю, речь не только собственно о государственном найме, но и о близких к нему структурах вроде «Ростелекома».
Наконец, мы видим большой интерес бизнеса к Китаю. Однако тут я была бы очень осторожна. Мы это уже проходили в 2023 году, когда китайские компании активно выходили на российский рынок, а потом этот процесс приостановился в связи с угрозой санкций для китайских банков. Сейчас мы вновь видим сильный взаимный интерес, но насколько он выродится в реальные рабочие места, пока неясно.
Как на все это будет влиять искусственный интеллект?
Давайте немного на эту тему расслабимся. Пока не понятно, какое именно влияние искусственный интеллект окажет на рынок труда. Кто-то говорит, что он всех нас заменит, кто-то говорит, что нет.
Как будет в реальности, не знаю, но сейчас можно сказать прямо: в 2026 году никого ИИ не уволит. Если вас увольняют, говоря, что теперь ту же работу делает искусственный интеллект, вам попросту врут (а реальную причину вам не хотят или не могут озвучить).
Однако преимущество тех людей, которые хорошо владеют искусственным интеллектом, будет довольно сильным, потому что они работают эффективнее и быстрее. Вообще весь 2026 год будет максимально не про рост и новые рынки, а про поиск максимальной эффективности (а любая эффективность, повторюсь, связана с сокращениями).
Во время любого кризиса есть люди, которым сильно хуже, и те, кто даже выигрывает. Кто в 2026 году окажется в более выигрышном положении?
Довольно большой спрос возникнет на бухгалтеров, которые могут работать с малым и средним бизнесом. Многие предприниматели, которые раньше жили на упрощенке, столкнутся с необходимостью платить НДС. Как только получат первые штрафы, они кинутся искать нормальных бухгалтеров.
Работа с этим сегментом — штука своеобразная. Однако для некоторых профессионалов открывается очень хорошая возможность сделать свою маленькую фирму или просто начать брать больше заказов.
Золотое время сейчас для кибербезопасников. Все мы видим новости о взломах, мошенничествах, утечках данных. В таких условиях за специалистов в области кибербезопасности платят много или очень много.
Далее, будет востребовано все, что связано с аналитикой и датой. Эффективность строится на анализе. Чтобы что-то оптимизировать, надо сначала это проанализировать. Отлично себя будут чувствовать логисты. Вода, что называется, дырочку найдет — международный бизнес существует.
Наконец, если говорить о более земных профессиях, очень востребованы учителя, врачи и рабочие специальности. Я не вижу причин, по которым они перестанут быть востребованными.
При этом надо понимать, что речь идет просто о востребованности, о том что люди, скорее, не потеряют. Большой куш могут сорвать разве что бухгалтеры и кибербезопасники. Вообще надо понимать, что 2026 год — это не время кратного роста зарплат.
Кому будет труднее всего?
В очень рискованном положении находятся все, кого работодатель считает неэффективными или те, кто работает в неэффективном подразделении. Это же касается тех, у кого есть конфликты с руководством.
Если говорить об отдельных специальностях, то проблемы будут у бэкофиса. Его сокращение — это первый ответ любой компании на кризис. Условно говоря, фирма не может прожить без продажников, а вот уволить двух эйчаров из трех может спокойно. Да, оставшийся человек будет работать больше, но идти ему особо некуда.
Это же касается экономистов, маркетологов, части бухгалтеров в крупных компаниях (которых налоговый маневр коснулся в меньшей степени). Под сокращения могут попасть также продукт-менеджеры и их команды из неприоритетных проектов.
Словом, если вы не связаны с ключевым продуктом, если вы не приносите прямую выручку, не являетесь незаменимым сотрудником, то вас могут сократить. Далее все зависит от ситуации в конкретной компании и ваших личных отношений с руководством.
Что делать в этих условиях?
Если говорить о сотрудниках, то 2026-й — не год, когда хорошо менять работу. Постарайтесь не уходить в пустоту — сейчас эта тактика не эффективна. Если вы собираетесь менять компанию, то сначала найдите новое место, а потом уходите со старого. При этом надо понимать, что по крайней мере в первой половине 2026 года лучше не будет (что будет дальше, мы не знаем).
Старайтесь сделать так, чтобы в своей компании вы были нужны и у вас не было бы серьезных конфликтов. Это две ключевые вещи. Посмотрите на себя с точки зрения работодателя — насколько вы сейчас нужны? К примеру, если вы понимаете, что ваше подразделение прямо сейчас не очень нужно, попытайтесь перепрыгнуть внутри своей же компании в более защищенный отдел. Скажем, в тот, который делает основной продукт, который приносит компании деньги. Если понимаете, что такой возможности нет — начинайте искать работу, потому что вы, вероятнее всего, в зоне риска.
Если говорить о соискателях, то надо выходить на первую более или менее подходящую работу. Сейчас не то время, когда можно говорить себе: «Мне предлагают 200 тысяч, а раньше я получал 300… Нет, на 200 я не пойду». Конечно, не надо выходить абы куда, но если место вам в принципе подходит, к сожалению, следует соглашаться. Не думаю, что в ближайшее время зарплатные предложения будут расти. Скорее они будут падать.
Наконец, если говорить о компаниях, можно дать следующий совет: помните уроки ковида. Тогда работодатели сильно испугались и начали сокращать людей очень жестко и некрасиво, без положенных выплат. Потом они же столкнулись с тем, что работников нет, надо возвращаться к найму, причем часто приглашать своих же бывших сотрудников. Но люди все запомнили — как обошлись с ними, с их женами, мужьями, сестрами, братьями. Поэтому они потребовали при повторном трудоустройстве зарплату в полтора раза выше.
Времена меняются, а мы остаемся. Постарайтесь обойтись с людьми максимально по-человечески. Обязательно говорите с теми, кого увольняете. Не прячьтесь за эйчара. Сегодня сокращаете вы, а завтра уже вы будете работать под тем, кого сократили.
При этом не ждите, что это быстро закончится. Мы входим в мировой экономический кризис. Я общаюсь с рекрутерами по всему миру и, несмотря на все санкции, наш рынок себя чувствует лучше, чем во многих странах. Любой глобальный кризис — штука небыстрая. Мы, конечно, все рассчитываем, что ситуация поменяется, однако готовиться надо к худшему. Продумайте свою стратегию: что можно сократить, чтобы вообще не разориться, а что надо развивать.
Фокус должен быть на продукте и на людях. Вокруг вас должно быть несколько человек (или несколько десятков, или несколько сотен — зависит от размера бизнеса), которые за вас пойдут в огонь и в воду. Опирайтесь на них, верьте в них и тогда прорветесь. Но для этого важно самому оставаться человеком. Даже если вы обойдетесь прямо плохо с неэффективными сотрудниками, ключевые это все равно заметят и спроецируют на себя.
Комментарии (0)