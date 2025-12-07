Петербург вошел в тройку городов с самыми высокими тратами на кофе

Больше всего на кофе среди городов-миллионников тратят жители Челябинска, Петербурга и Новосибирска. В сентябре–октябре средний чек в кофейнях Челябинска составил 610 рублей, в Петербурге — 603 рубля, в Новосибирске — 597 рублей, сообщают РИА «Новости», со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Высокие траты зафиксированы также в Москве (564 рубля), Красноярске (506 рублей) и Краснодаре (501 рубль). Менее 500 рублей на кофе оставляют жители Ростова-на-Дону (494 рубля), Казани (477 рублей) и Волгограда (470 рублей).

Десятое место по расходам занял Екатеринбург с показателем 467 рублей. Более умеренные траты наблюдаются в Приволжье: в Уфе средний чек составляет 465 рублей, в Самаре — 462 рубля, в Перми — 453 рубля, в Нижнем Новгороде — 437 рублей. Пятнадцатое место по средним расходам на кофе занимает Воронеж (427 рублей).

Ранее мы рассказывали, что за год средний чек в российских кофейнях увеличился на 17%. В сентябре–октябре 2025 года средний чек в российских кофейнях составил 463 рубля, что на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Цена одной чашки кофе выросла до 213 рублей, увеличившись на 15% относительно осени 2024 года.