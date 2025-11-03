За год средний чек в российских кофейнях увеличился на 17%

Россияне ежедневно потребляют около 696 тысяч чашек кофе — в среднем по 0,45 чашки в месяц на одного взрослого жителя города. По оценке экспертов, этот уровень остается невысоким, что указывает на значительный потенциал для дальнейшего развития рынка, особенно в регионах, сообщает РБК со ссылкой на сведения оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Генеральный директор «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков отметил, что в разных территориях наблюдаются собственные модели потребительского поведения и уровни продаж. По его словам, наибольшие возможности для роста открываются при грамотном выборе местоположения кофеен, прежде всего в спальных районах, где ещё сохраняется множество незанятых точек.

Наибольшее число кофеен сосредоточено в Центральном, Северо-Западном и Южном федеральных округах. При этом 80,1% продаж приходится на кофе с молоком (капучино, латте), а 19,9% — на черный кофе (эспрессо, американо). Среди наиболее популярных закусок — бутерброды, торты и пирожные.