«Рейдж-бейт» — слово 2025 года по версии составителей Оксфордского словаря

«Рейдж-бейт» (rage bait) — слово 2025 года по версии составителей Оксфордского словаря.

Оно обозначает «онлайн-контент, специально созданный для вызова гнева или возмущения путем использования фрустрирующих, провокационных или оскорбительных элементов, обычно публикуемый с целью увеличения трафика или вовлеченности на определенной веб-странице или в социальных сетях».

Отмечается, что за последние 12 месяцев рейдж-бейт стал обсуждаться в сети в 3 раза чаще. Также в числе претендентов на титул слова 2025 года были «аура фарминг» и «биохакинг».

По версии Кембриджского словаря словом года стало «Парасоциальный». Сейчас «парасоциальной» называют эмоциональную привязанность или односторонние отношения с медийной личностью, героем книги, фильма или сериала, а теперь — и с искусственным интеллектом.