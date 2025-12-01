Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Общество

«Рейдж-бейт» — слово 2025 года по версии составителей Оксфордского словаря

В шорт-лист также вошли «аура фарминг» и «биохакинг».

Shutterstcok

«Рейдж-бейт» (rage bait) — слово 2025 года по версии составителей Оксфордского словаря. 

Оно обозначает «онлайн-контент, специально созданный для вызова гнева или возмущения путем использования фрустрирующих, провокационных или оскорбительных элементов, обычно публикуемый с целью увеличения трафика или вовлеченности на определенной веб-странице или в социальных сетях».

Отмечается, что за последние 12 месяцев рейдж-бейт стал обсуждаться в сети в 3 раза чаще. Также в числе претендентов на титул слова 2025 года были «аура фарминг» и «биохакинг».

По версии Кембриджского словаря словом года стало «Парасоциальный». Сейчас «парасоциальной» называют эмоциональную привязанность или односторонние отношения с медийной личностью, героем книги, фильма или сериала, а теперь — и с искусственным интеллектом.

