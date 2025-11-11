Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Общество

Новые правила содержания домашних собак утвердили в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал соответствующий закон. В нем прописаны обязанности владельцев (теперь официально нужно убирать за питомцами), требования к выгуливанию и меры административной ответственности за нарушения. Документ вступит в силу через 10 дней с момента подписания 10 ноября.

Shutterstock.com

Владельцев обязали убирать за питомцами и предотвращать агрессивное поведение. Собаки должны быть на поводке вне мест содержания, а крупные собаки (выше 40 см в холке) — на коротком поводке.

Запрещено выгуливать собак на публичных мероприятиях, детских площадках и ближе трех метров от школ и поликлиник. Гулять с питомцем в состоянии алкогольного опьянения также запрещено.

Кроме этого, прописаны штрафы: от двух до четырех тысяч рублей за выгул собак без поводка, от трех до пяти тысяч рублей за отсутствие намордника у крупных собак и аналогичные штрафы за выгул в нетрезвом состоянии.

