Новые правила содержания домашних собак утвердили в Петербурге

Владельцев обязали убирать за питомцами и предотвращать агрессивное поведение. Собаки должны быть на поводке вне мест содержания, а крупные собаки (выше 40 см в холке) — на коротком поводке.

Запрещено выгуливать собак на публичных мероприятиях, детских площадках и ближе трех метров от школ и поликлиник. Гулять с питомцем в состоянии алкогольного опьянения также запрещено.

Кроме этого, прописаны штрафы: от двух до четырех тысяч рублей за выгул собак без поводка, от трех до пяти тысяч рублей за отсутствие намордника у крупных собак и аналогичные штрафы за выгул в нетрезвом состоянии.