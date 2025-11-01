Прогулки только на поводке и никаких массовых мероприятий: ЗакС принял поправки в закон о содержании собак. Что он запрещает?

Что теперь должны делать владельцы собак?

В законе прописано несколько требований к содержанию собак. Во-первых, необходимость убирать за животными «продукты их жизнедеятельности» в «местах и территориях общего пользования».

Впрочем, напоминает адвокат Анна Лапина, это требование и без того содержится в федеральном законе «Об ответственном обращении с животными». То есть в теории убирать газоны около домов необходимо было и раньше. Теперь это требование просто закреплено еще и на региональном уровне, добавляет собеседница редакции.

Во-вторых, если собака живет во дворе частного дома, на шиномонтаже или охраняет предприятие, то ее необходимо держать в вольере или на привязи. В противном случае территория должна быть надежно огорожена, чтобы животное не могло выйти наружу. Более того, если за таким забором живет собака выше 40 сантиметров в холке, то на входе должна висеть специальная табличка. «Типовая форма указанной в настоящем пункте таблички утверждается Правительством Санкт-Петербурга», — говорится в тексте законопроекта.