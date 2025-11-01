Прогулки только на поводке и никаких массовых мероприятий: ЗакС принял поправки в закон о содержании собак. Что он запрещает?

В Петербурге ужесточаются требования к владельцам собак — 29 октября городской парламент принял поправки к закону о содержании животных. В частности, по нему любые прогулки с животным возможны только с поводком (для «потенциально опасных пород» еще и с намордником). Какие еще требования вводятся к любителям собак? Чем все это объясняется? Сколько придется заплатить за нарушения? Разбираемся в материале Собака.ru.
Что произошло?
В среду, 29 октября, депутаты петербургского Заксобрания приняли ряд поправок к городскому закону о содержании собак. Эта инициатива активно обсуждается с лета текущего года и вызвала множество споров.
Объемный документ (финальная версия занимает порядка десяти страниц!) значительно ужесточает требования к владельцам животных. Нарушение же этих правил грозит не очень большими, но вполне ощутимыми штрафами.
Что теперь должны делать владельцы собак?
В законе прописано несколько требований к содержанию собак. Во-первых, необходимость убирать за животными «продукты их жизнедеятельности» в «местах и территориях общего пользования».
Впрочем, напоминает адвокат Анна Лапина, это требование и без того содержится в федеральном законе «Об ответственном обращении с животными». То есть в теории убирать газоны около домов необходимо было и раньше. Теперь это требование просто закреплено еще и на региональном уровне, добавляет собеседница редакции.
Во-вторых, если собака живет во дворе частного дома, на шиномонтаже или охраняет предприятие, то ее необходимо держать в вольере или на привязи. В противном случае территория должна быть надежно огорожена, чтобы животное не могло выйти наружу. Более того, если за таким забором живет собака выше 40 сантиметров в холке, то на входе должна висеть специальная табличка. «Типовая форма указанной в настоящем пункте таблички утверждается Правительством Санкт-Петербурга», — говорится в тексте законопроекта.
Анна Лапина
Адвокат филиала «Паритет» ННО ЛОКА:
«Хочу отдельно подчеркнуть, что закон не вводит обязательную регистрацию собак, как это было сделано в Ленинградской области. То есть никакого учета или реестра домашних животных в городе пока нет».
Чего теперь делать нельзя?
Как указано в законе, владельцы должны «пресекать проявления агрессии со стороны собаки». Как указывает адвокат Анна Лапина, депутаты прямо не раскрывают, что они имеют в виду. Однако в документе прописан ряд запретов, из которых это становится понятным. Итак, в Петербурге теперь нельзя:
- гулять с собакой без поводка, а если питомец крупнее 40 см в холке, то и без намордника (требование не распространяется на щенков моложе 3 месяцев);
- оставлять пса вне дома без присмотра владельца, «если вы пойдете за продуктами, нельзя будет оставлять собаку на поводке и привязывать за поручень», — поясняет адвокат Юлия Мальшакова;
- выгуливать двух крупных собак (выше 40 см в холке) одновременно;
- выходить с животным на детские и спортивные площадки;
- заходить вместе с питомцем в рестораны, кафе, магазины на пляжи, если в правилах посещения это отдельно не разрешается;
- вплотную приближаться к входу в школу, детский сад, поликлинику, больницу, помещения социальных служб (если иное, опять таки, отдельно не прописано в правилах посещения);
- приходить с собакой на массовые мероприятия и уличные концерты;
- выгуливать собак, будучи пьяным;
- отправлять ребенка до 16 лет в одиночку гулять с крупным животным (опять таки, выше 40 см).
«Отдельно отмечу, — говорит адвокат Юлия Мальшакова, — что ограничения касаются, в том числе, пород, которых, скажем, дети на улицах не боятся. То есть [ограничения касаются] лабрадоров, колли, пуделей — любой породы выше 40 см».
Отдельно прописывается то, как необходимо себя вести с собакой непосредственно в подъезде (или как написано в документе, в местах общего пользования в многоквартирном доме). Животное необходимо не просто держать на поводке, но не отпускать более чем на 80 сантиметров от себя.
Анна Лапина
Адвокат филиала «Паритет» ННО ЛОКА:
«Примерно половина этих пунктов не вызывает вопросов — они грамотно сформулированы и мы четко понимаем причину их появления в законе. Однако часть вызывает вопросы. К примеру, пункт про то, что поводок внутри многоквартирного дома нельзя отпускать более чем на 80 см — идея хорошая, но реализация хромает. Удивление вызывает запрет на выгул двух собак выше 40 см одновременно. Я бы назвала это издевательством над владельцами животных — вряд ли выгуливание двух животных ростом 41 сантиметр создает большую опасность для горожан. Однако теперь оно запрещено».
Что будет, если нарушить эти правила?
За нарушение этого закона предусмотрена административная ответственность. В целом речь идет о штрафах от 500 до 5000 рублей, в зависимости от того, какого пункта закона ослушается владелец животного. Так:
- за прогулку без поводка придется заплатить штраф от 1000 до 3000 рублей;
- выгул собаки выше 40 см без намордника обойдется в сумму от 3000 до 5000 тысяч рублей;
- оставление собаки вне дома без присмотра будет стоить от 2000 до 4000 рублей;
- нетрезвому хозяину выгул собаки может обойтись в сумму от 3000 до 5000 рублей;
- за то, что подросток младше 16 лет отправился гулять с собакой выше 40 см в холке, придется отдать от 500 до 1000 рублей;
- выход с собакой на детскую или спортивную площадку, слишком близкое приближение к входу в школу, детский сад или поликлинику, равно как и посещение массовых мероприятий с питомцем обойдется в 1000–3000 рублей;
- если животное свободно бегает по двору или предприятию без надежного забора, исключающего выход собаки наружу, владельцы заплатят от 500 до 3000 рублей;
- наконец, отсутствие таблички о том, что за оградой свободно бегает собака выше 40 см будет стоить от 1000 до 3000 рублей.
А станет ли в городе меньше dog-friendly мест? Закон полностью не запрещает посещение кафе или ресторанов с собаками. Нельзя будет в те заведения, которые сами не объявили, что к ним можно с животными. Если же кофейня, бар или магазин прямо прописали возможность посещения с питомцем, то закон эту возможность не ограничивает.
«Если владельцы разрешают посещение их заведений с животными, тогда никаких ограничений и никакой ответственности владельцы собак нести не будут. Однако ответственность за поведение своей собаки внутри помещения, за то, что она будет на поводке и если нужно в наморднике, вы все равно несете», — добавляет адвокат Юлия Мальшакова.
«Думаем, большинство ресторанов, которые уже сделали шаг навстречу гостям с собаками, не откажутся от своих принципов. Петербург уже давно стал городом, где людям и животным комфортно рядом, и мы хотим, чтобы так и оставалось», — заявили Собака.ru в сети ресторанов FRANK (при этом заверили, что сам FRANK «остается dog-friendly»).
И что, правда будут ловить?
«Законодательство, регламентирующее выгул собак, у нас и так было, — напоминает адвокат Анастасия Пилипенко. — Поэтому почти уверена, что в ближайшее время не изменится и то, как контролируют его соблюдение. Раньше полиция реагировала на отдельные обращения возмущенных соседей, прохожих, сотрудников магазинов и кафе. Теперь, возможно, таких заявлений и, соответственно, проверок и штрафов станет больше, но схема привлечения к ответственности не изменится».
Анастасия Пилипенко
Адвокат:
«Столько сотрудников, чтобы в ежедневном режиме контролировать соблюдение "собачьего" законодательства, в полиции просто нет. А те, кто есть, скорее будут заниматься закладчиками или пьяными дебоширами, которые пока считаются опаснее ньюфаундленда без намордника».
Примерно так же ситуацию видит и адвокат Анна Лапина. «Мое субъективное мнение, — говорит она, — большинство нарушений, как и раньше, будет выявляться по жалобам соседей и прохожих. Если у властей будет человеческий ресурс и бюджет, то возможно проведение каких-то контрольных мероприятий».
При этом адвокат Юлия Мальшакова напоминает, что составлять протоколы за неправильный выгул собак должны не полицейские, а:
- сотрудники районных администраций;
- органы местного самоуправления;
- сотрудники городского комитета по вопросам законности;
- городского управления по ветеринарии.
«Каким образом указанные сотрудники буду отслеживать поведение хозяев собак на улицах пока непонятно», — добавляет Мальшакова.
А смогут ли штрафовать по камерам, как за нарушение ПДД?
При разборе дел об административных правонарушениях в суде полиция, возможно, будет использовать записи с камер. «Видео с городских камер, домофонов, из магазинов, [вполне могут подтверждать факт нарушений]», — говорит Лапина.
При этом, полагает собеседница редакции, ситуация, когда человек ночью выходит на площадку с собакой, а через пару дней ему приходит уведомление со штрафом, пока маловероятна. «Я не думаю, что штрафы будут приходить постфактум, если не будет конкретных жалоб», — говорит она.
Такого же мнения придерживается и адвокат Анастасия Пилипенко. «В Петербурге камеры не распознают лица автоматически, так что такой вариант [пока] исключен», — говорит она.
Анна Лапина
Адвокат филиала «Паритет» ННО ЛОКА:
«С интересом будем наблюдать за тем, как будет складываться судебная практика по обжалованию таких штрафов, что потребует некоторого времени. Только то, какие решения будут принимать суды, покажет, кто на что в реальности имеет право, за какие нарушения будут реально штрафовать. Пока я думаю, что контроль будет носить выборочный характер. Сравнительно жесткая реакция будет только на систематические обращения и резонансные случаи, которые освещаются в СМИ и форсятся в телеграм-каналах».
Станет ли на улицах безопаснее?
Как указано в пояснительной записке к законопроекту, только за 2023 год в городе «5245 человек пострадали от укусов собаками». Впрочем, отмечается, что в это число входят случаи «ослюнений, оцарапываний». Статистика за 2022 или 2024 годы не приводится.
Как полагает Анна Лапина, сам по себе закон коренным образом ситуацию не изменит. «К примеру, находиться в состоянии сильного алкогольного опьянения на улице давно нельзя, вне зависимости от того, выгуливаешь ли ты собаку или нет, — приводит она пример. — Повлияло ли это на количество пьяных на улицах? Кажется, нет».
«Все зависит только от нас, — продолжает Лапина. — Ситуация изменится только при соблюдении нами требований законодательства. Все зависит от людей, их личной ответственности, отношения к общему имуществу и городу в целом. Только если мы сами будем вести себя ответственнее, тогда на улицах станет безопаснее».
Как напомианет адвокат Юлия Мальшакова, в России уже действует федеральный закон о содержании собак. Однако несмотря на этот факт, «многие хозяева за собаками на улицах не убирают, они не контролируют их поведение абсолютно», — говорит она.
Юлия Мальшакова
Адвокат:
«Принятый закон очень похож на закон о тишине. Как мы знаем, когда люди слышат, что в соседней квартире какая-либо вечеринка, шум, крики, музыка, и никакие уговоры не действуют, то они вызывают полицию. Но к приезду сотрудников, вечеринка либо закончилась сама, либо соседи понимают, что могут быть неприятности и прекращают шум. К моменту приезда сотрудников уже никакого административного правонарушения по факту не совершается и составить протокол не представляется возможным.
Тут, вероятно, будет точно так же. Как будут пресекаться правонарушения, как о них будет сообщаться властям, пока непонятно. Задерживать людей на улице и удерживать их с тем, чтобы дождаться сотрудников полиции, незаконно. Собачники, полагаю, понимают, что применить к ним какие-либо положения закона и наложить на них административное наказание будет делом достаточно сложным.
Если владелец животного сам по себе является сознательным, придерживается буквы закона, понимает, что может доставить неудобства другим людям, то он будет следовать правилам. Если же человек и так не считает нужным убирать за животным, считает, что его собаку должны бояться, то на него ограничения не подействуют. Он как совершал правонарушения, так и продолжит их совершат».
