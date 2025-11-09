Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Парк Монрепо досрочно закрывает экотропу из-за вандализма

В пресс-службе музея-заповедника «Парк Монрепо» сообщили, что экотропу закроют досрочно из-за вандализма. Доступ для посетителей прекратится с понедельника, 10 ноября.

Фото: t.me/monreposmuseum
«К сожалению, мы вынуждены закрыть маршрут раньше намеченного срока — посетители не всегда ведут себя соответственно месту, в котором находятся. Нам жаль сообщать о происшествии, которое смело можно назвать вандализмом. Кроме того, неуважением к другим посетителям и труду сотрудников музея-заповедника. Не говоря уже о создателях парка, щедро подаривших нам "Мой покой"», — указано в сообщении.

По опубликованным снимкам видно, что неизвестные сломали деревянные перила, которыми посетители пользовались при подъеме и спуске по лестнице. Администрация попросила сообщать о любых случаях неподобающего поведения в заповеднике по телефонам: 8 (813) 783-07-45 и +7 (921) 583-43-83. Отмечается, что ограничения касаются только экомаршрута — историческая часть парка остается открытой.

В октябре в Приморском районе появилась уже седьмая городская экотропа — маршрут в «Новоорловский» длиной 2,7 км.

