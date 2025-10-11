В Санкт-Петербурге обустроили седьмую экотропу протяженностью 2,7 километра

Экологическая тропа в природном заказнике «Новоорловский» стала седьмой по счету в Санкт-Петербурге.

Она создана таким образом, чтобы посетители могли прогуливаться по территории заказника, сводя к минимуму воздействие на природную среду.

Часть маршрута проложена по деревянным настилам. Для удобства посетителей оборудованы зоны отдыха со скамейками, а информационные стенды знакомят с особенностями местной флоры и фауны.

«Экотропа в заказнике «Новоорловский» будет востребована жителями новостроек Приморского района. Она обеспечит доступ к сохраненным нами красотам северной природы неподалеку от новых кварталов. Важно, что формат экотропы предполагает самое бережное отношение к растениям и животным», — рассказал глава города.

В августе 2025 года природный заказник «Новоорловский» отметил десятилетний юбилей. Его площадь составляет более 138 гектаров. На территории заказника обитают 76 видов птиц и 14 видов млекопитающих. Древесный покров представлен широколиственными породами — дубом, липой и вязом, а также белой и ломкой ивами, произрастающими вдоль реки Каменки.

Предыдущая, шестая по счету, экологическая тропа под названием «Бугаиная тропа» была открыта губернатором в 2024 году на территории природного заказника «Северное побережье Невской губы», расположенного к востоку от поселка Лисий Нос.

В настоящее время в Санкт-Петербурге функционирует 17 особо охраняемых природных территорий общей площадью 9,2 тысячи гектаров, что составляет почти 6,5 процента от общей площади города.

К 2030 году планируется создание трех новых особо охраняемых природных территорий и более двадцати экологических маршрутов. Часть из них будет реализована совместно с Ленинградской областью.

Ранее мы рассказывали, что число экотроп в Петербурге планируют увеличить до 25.