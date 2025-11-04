Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Coca-Cola раскритиковали из-за использовании ИИ в рождественской рекламе

Компания Coca-Cola оказалась в центре обсуждения после выхода нового праздничного рекламного ролика, полностью сгенерированного искусственным интеллектом. Это уже второй случай, когда бренд заменил традиционную анимацию нейросетью, что вновь вызвало бурную реакцию пользователей.

Как и прошлогодняя кампания, новая реклама опирается на эстетику культовых роликов 1990-х. В видео по зимнему городку едет знаменитый красный грузовик Coca-Cola, однако теперь его приветствуют не люди, а антропоморфные животные, а в финале появляется Санта-Клаус.

Издание The Verge назвало ролик «бельмом на глазу», а в соцсетях многие пользователи заявили о намерении бойкотировать продукцию компании в знак протеста против использования ИИ вместо художников-аниматоров.

Представитель Coca-Cola Пратик Такар, курирующий направление искусственного интеллекта, в интервью прокомментировал критику. Он отметил, что прошлогодний ролик действительно вызвал нарекания за «качество исполнения», но в этом году технология «улучшилась в десять раз».

«Всегда найдутся люди, которые будут критиковать, мы не можем угодить на 100% всем. Но если большинство потребителей воспринимает это положительно, стоит двигаться вперед. Некоторым в индустрии не понравилось, что мы использовали стопроцентно сгенерированный ИИ фильм, но это неотъемлемая часть того, чтобы быть первопроходцами. Мы понимаем эту озабоченность. Но мы должны продолжать двигаться вперед и расширять границы возможного», — сказал Такар.

