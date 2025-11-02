Россия оказалась в числе государств с наименьшей связью людей с природой

В работе изучалось психологическое ощущение связи человека с природой и другими живыми существами. Издание The Guardian рассказало о результатах исследования.

«Связь с природой — это не только наши действия, но и чувства, мысли и оценка собственного места в живом мире», — пояснил руководитель исследования Майлз Ричардсон. Люди с более выраженной природной связью лучше себя чувствуют и чаще принимают экологически рациональные решения.

Главным фактором оказалась духовность: чем более религиозно общество, тем сильнее его связь с природой. Напротив, развитая бизнес-среда коррелировала с низким уровнем близости к природе.

На вершине рейтинга оказались Непал, Иран и ЮАР, за ними следуют Бангладеш, Нигерия, Хорватия и Гана. Топ-10 замыкают Болгария и Тунис.

Антирейтинг возглавили Испания, Япония и Израиль, далее идут Германия, Канада, Нидерланды, Великобритания, Саудовская Аравия и Ирландия. Россия заняла 52-е место из 62.