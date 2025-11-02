Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

Россия оказалась в числе государств с наименьшей связью людей с природой

Ученые Университета Дерби проанализировали психологическую связь жителей разных стран с природой. В этом рейтинге Россия оказалась на 52-м месте из 62. 

Evgeny Atamanenko / Shutterstock.com

В работе изучалось психологическое ощущение связи человека с природой и другими живыми существами. Издание The Guardian рассказало о результатах исследования.

«Связь с природой — это не только наши действия, но и чувства, мысли и оценка собственного места в живом мире», — пояснил руководитель исследования Майлз Ричардсон. Люди с более выраженной природной связью лучше себя чувствуют и чаще принимают экологически рациональные решения.

Главным фактором оказалась духовность: чем более религиозно общество, тем сильнее его связь с природой. Напротив, развитая бизнес-среда коррелировала с низким уровнем близости к природе.

На вершине рейтинга оказались Непал, Иран и ЮАР, за ними следуют Бангладеш, Нигерия, Хорватия и Гана. Топ-10 замыкают Болгария и Тунис.

Антирейтинг возглавили Испания, Япония и Израиль, далее идут Германия, Канада, Нидерланды, Великобритания, Саудовская Аравия и Ирландия. Россия заняла 52-е место из 62.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: