Исследование показало последствия служебных романов для дохода и работы в коллективе

Экономисты проанализировали данные о сожительствующих парах в Финляндии и обнаружили, что личные отношения с руководителем влияют на доход и карьеру. После начала романа с начальником годовой заработок сотрудников в среднем увеличивался на 6%, а разрыв отношений приводил к снижению дохода на 18%. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на исследование, опубликованное в Национальном бюро экономических исследований (NBER).

Исследователи считают, что рост зарплаты связан не с повышением профессиональных навыков, а с прямой протекцией со стороны руководителя.

В данных чаще встречались романы между мужчиной-руководителем и его подчиненной, чем обратный вариант. При этом мужчины получали больше финансовых и карьерных преимуществ, а последствия разрыва для них были менее болезненными.

Кроме того, служебные романы влияют на коллектив: в компаниях с такими отношениями сотрудники увольняются на 6% чаще. Особенно заметна эта тенденция в небольших компаниях и там, где женщины-партнерши получали крупные прибавки к зарплате.