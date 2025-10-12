Скончалась актриса Дайан Китон, прославившаяся ролью в мелодраме «Энни Холл»

«На данный момент нет дополнительных подробностей, ее семья попросила о конфиденциальности в момент большой скорби», — сообщается в публикации.

Китон родилась 5 января 1946 года в Лос-Анджелесе. Позднее она переехала в Нью-Йорк, чтобы развивать творческую карьеру, и изучала актерское мастерство в Neighborhood Playhouse. Первое появление на бродвейской сцене у нее произошло в мюзикле «Волосы», где она была дублером.

Актриса прославилась в 1970-е годы благодаря роли Кей Адамс в фильме «Крестный отец» Фрэнсиса Форда Копполы и сотрудничеству с Вуди Алленом — она снялась в его картинах «Спящий», «Любовь и смерть», «Манхэттен». В 1977 году фильм Аллена «Энни Холл» принес актрисе «Оскар» за лучшую женскую роль. Образ героини, повторяющий ее собственный стиль, закрепил за Китон статус иконы моды.

Среди ее заметных проектов — сериал Паоло Соррентино «Молодой папа», романтическая комедия «Любовь по правилам и без», фильмы «Клуб первых жен» Хью Уилсона и «Книжный клуб» Билла Холдермана. Помимо актерской карьеры, Китон занималась режиссурой, в частности, поставила один из эпизодов сериала «Твин Пикс».

У актрисы двое детей — дочь Декстер и сын Дюк, которых она усыновила в 1996 и 2001 годах. Китон никогда не была замужем.