Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

В России будут аннулировать водительские права при выявлении опасных заболеваний

Закон начнет действовать с марта 2027 года.

igorykor / Shutterstock.com

В России планируется автоматическое аннулирование водительских прав у граждан с выявленными опасными заболеваниями, сообщил депутат и глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

По его словам, система мониторинга будет работать в режиме реального времени: данные о состоянии здоровья водителей начнут интегрироваться с базами МВД.

Закон, предусматривающий отзыв водительских прав при обнаружении опасных заболеваний (в том числе психических расстройств), вступит в силу 1 марта 2027 года.

«Как это будет работать на практике. У человека, например, есть водительские права уже в течение двух лет, он спокойно водит машину. Однако случается, что он заболел психическим заболеванием, которое как раз является противопоказанием для вождения транспорта», — сообщает РИА Новости со ссылкой на слова политика.

После постановки диагноза, который запрещает управление транспортом, информация будет направляться в МВД, и водительское удостоверение будет немедленно аннулировано.

Сергей Леонов добавил, что правоохранительные органы не будут получать сведения о конкретном заболевании — им лишь сообщат о наличии медицинских противопоказаний к вождению.

Напомним, срок действия водительских прав, истекающих в этом году, продлен на три года.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: