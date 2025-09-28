В России будут аннулировать водительские права при выявлении опасных заболеваний

В России планируется автоматическое аннулирование водительских прав у граждан с выявленными опасными заболеваниями, сообщил депутат и глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

По его словам, система мониторинга будет работать в режиме реального времени: данные о состоянии здоровья водителей начнут интегрироваться с базами МВД.

Закон, предусматривающий отзыв водительских прав при обнаружении опасных заболеваний (в том числе психических расстройств), вступит в силу 1 марта 2027 года.

«Как это будет работать на практике. У человека, например, есть водительские права уже в течение двух лет, он спокойно водит машину. Однако случается, что он заболел психическим заболеванием, которое как раз является противопоказанием для вождения транспорта», — сообщает РИА Новости со ссылкой на слова политика.

После постановки диагноза, который запрещает управление транспортом, информация будет направляться в МВД, и водительское удостоверение будет немедленно аннулировано.

Сергей Леонов добавил, что правоохранительные органы не будут получать сведения о конкретном заболевании — им лишь сообщат о наличии медицинских противопоказаний к вождению.

Напомним, срок действия водительских прав, истекающих в этом году, продлен на три года.