Тюлени Крошик и Шлиссик из Петербурга вновь оказались в центре реабилитации

Летом сотрудники заметили, что Крошик перестал подходить к рукам и искать ласку, и надеялись, что он готов к жизни в дикой природе. Тюленя перевели в плавучий вольер на Ладожском озере, а позже к нему подселили Шлиссика.

В начале сентября в фонде сообщили, что за несколько недель оба нерпы не научились самостоятельно добывать еду: из 30 свежевыловленных рыб им удалось поймать лишь две-три.

«А может быть, им не нравится плотва и окуньки, так как в природе эти животные предпочитают есть более вкусную ряпушку. Хотя наши друзья и ряпушку-то едят без особого аппетита. В общем, как вы понимаете, пока выпуск не состоится», — пояснили в фонде.

Сотрудники добавили, что попробуют снова выпустить тюленей в следующем году. «Хотя в этом году мы не рискнули выпускать Крошика и решили подготовиться лучше к следующему разу, уже произошедшие изменения нас очень обрадовали и оправдали все усилия», — отметили в фонде.

Крошик находится в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих с 2016 года. Его спас рыбак: малыш подполз к мужчине на Ладожском озере, весил всего 4 кг и проявлял привязанность к людям. После реабилитации его дважды пытались отпустить в дикую природу, отучали от ласки, но каждый раз Крошик возвращался. Сейчас он живет в специальном уличном бассейне при центре и учится выполнять трюки.

Шлиссика нашли в 2020 году, когда молодой тюлень дрейфовал один на льдине. Ему было не больше двух дней, поэтому его выкармливали через зонд специальной смесью. Как и Крошика, Шлиссика несколько раз пытались вернуть в дикую природу, но он также отказывался уходить от людей.