Знакомьтесь, художник Дмитрий Данилин. Это он придумал хлебницу в виде гаража-ракушки и кашпо-самосвал

О покупательском спросе, плагиате и планах

Я не против повторения моих работ. В своем телеграм-канале даже раздаю 3D-модели к ним. Многие делают по ним себе вещи, отмечают меня как автора и не пытаются нажиться. Кто-то выдает чужие идеи за свои и зарабатывает на этом — Бог им судья. Периодически вижу, как на «Авито» выкладывают подобные изделия. Из последнего — хлебница в виде гаража-«ракушки» из девяностых. Все бы ничего, но копия выполнена из фанеры, поэтому вся идея моментально обнулилась. Таких людей я творцами не считаю.

Что людям мешает творить? Наверное, страх показаться белой вороной, быть непонятым. Я недавно зашел на «Пикабу», чтобы прочесть отзывы на свои изделия. От такой волны хейта неподготовленный ум может поникнуть, наверное. Пользователи часто пишут очень грубые вещи, но, конечно, бывают и хорошие отзывы. В общем, если хотите что-то нести в массы, приготовьтесь к критике.

Думаю, не нужно бояться общественного мнения и смело реализовывать свои странные идеи. Меньше сидеть в соцсетях, тренировать насмотренность, читать книги и смотреть фильмы. Для себя я вывел формулу: больше идей появляется от комедий. Условно если сравнить «Сталкера» Тарковского и фильм «Счастливчик Гилмор» Дугана, я побегу что-то делать после просмотра второго. Но и от красивого сложного кино можно многое почерпнуть: например, понимание композиции, референсы саунд-дизайна, операторские приемы, работу со светом.

Мне часто предлагают сделать что-то на заказ, например, миниатюру бабушкиного дома, но я, к сожалению, этим не занимаюсь. Обращаются люди с просьбой продать какое-либо изделие, но и тут я обычно отказываю. Некоторые проекты отдаю в экспозиции, для каких-то устраиваю аукционы или розыгрыши. Например, в прошлом году для выставки «Куплю гараж» от Музея транспорта Москвы я передал хлебницу в виде гаража-«ракушки».

В перспективе хотелось бы организовать собственную выставку, но это дорого. Если когда-нибудь осуществлю эту затею, устрою большой аукцион предметов, потому что дома изделия уже не помещаются. Мы с женой мечтаем переехать в дом побольше, где будет собственная мастерская. Но для этого нужно еще много работать.