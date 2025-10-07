Знакомьтесь, художник Дмитрий Данилин. Это он придумал хлебницу в виде гаража-ракушки и кашпо-самосвал

32-летний художник Дмитрий Данилин из Ленобласти вдохновляется обыденными вещами вроде самосвала и мусоропровода и делает полезные предметы для дома и аксессуары в виде них. Процессом работы он делится в своем блоге. Вы наверняка видели сериал про его шкаф-панельку в соцсетях (сотни тысяч просмотров!). Собака.ru поговорила с Дмитрием о детстве, ностальгических проектах и плагиате.
О любви к ремесленничеству
Я родился в городе Юбилейный (ныне Королев) Московской области. Окончил Московский государственный строительный университет по специальности теплогазоснабжение и вентиляция. В разное время успел поработать администратором батутного центра, электриком в метро, строителем скейтпарков, тренером по скейтбордингу, столяром.
В детстве каждое лето меня отправляли к родственникам в Липецкую область. От бабушки я черпал любовь к садоводству, а от дедушки — навыки столярного мастерства. Однажды я попросил научить меня сварке металла: дедушка дал мне сварочный аппарат и сломанную лопату и сказал, чтобы делал все сам. Помню, как полчаса пытался понять, как подключаются комплектующие — разобрался в итоге. Он никогда не стоял над душой и давал полный простор для творчества — меня это мотивировало. Так дедушка подарил мне увлечение на всю жизнь.
Я постоянно что-то изобретал: строил шалаши, малые архитектурные формы для сада. В 15 лет придумал первое изделие — избушку на курьих ножках из дров и корня клена. Изначально у нее была декоративная функция, но со временем ее облюбовали птицы. Одна избушка до сих пор стоит у бабушки в саду, еще несколько — у соседей.
Избушка на курьих ножках
О появлении блога, любимых и недоделанных проектах
Каждое лето я придумывал какое-то изделие и снимал весь процесс на цифровую камеру. В 2013 году начал выкладывать первые видеоролики во ВКонтакте. 30 лайков от друзей для меня тогда — баснословная цифра. В 2019 году я переехал в Петербург и стал работать в команде блогера Дани Крастера, вник в азы производства видеоконтента и завел свой блог. В нем выкладываю процесс изготовления необычных изделий: вентилятора-мельницы, сережек в виде советской люстры, сумки-мусоропровода.
Все предметы я стараюсь делать утилитарными. Вдохновением обычно служат приятные воспоминания и детские мечты. Например, на шкаф-панельку меня подтолкнула ностальгия по дому в Юбилейном, где я родился и вырос. Прототипом стало здание из города Алма-Ата. За месяц я построил шкаф из фанеры, а вскоре проект превратился в целый сериал. За время эксплуатации я нашел в нем недочеты и решил провести капитальный ремонт. Строительные леса сделал из трубочек для напитков и крестиков для укладки плитки, деревянный настил — из палочек. На конструкцию натянул садовую сетку как аналог фасадной. Каждые три месяца выкладываю новую серию про жизнь шкафа-панельки — подписчикам нравится. Семья тоже участвует в процессе. Жена Юля вместе со мной подкрашивает какие-то детали. Дочке Есении только год и семь месяцев — пока она просто любит срывать кондиционеры с фасада.
Кашпо-самосвал
Один из любимых проектов — кашпо-самосвал. Четыре года я езжу по одному маршруту на работу и ежедневно вижу старый невзрачный «КамАЗ». Меня привлек заросший кузов, заполненный щебнем. Я сфотографировал его, распечатал модель на 3D-принтере, а мелкие детали вроде лестницы и автомобильных номеров изготовил вручную. Повторил все повреждения, перерисовал баннеры «Щебень, песок, вывоз мусора…» в Photoshop и физически состарил их, сымитировал ржавчину, а в конце закрепил все лаком. Внутрь посадил суккуленты — так машина превратилась в кашпо. Недавно увидел, что на самосвале поменяли баннеры, поэтому, возможно, у изделия будет продолжение.
После выкладки видеороликов всегда нахожу в своих проектах какие-то косяки. В прошлом году делал часы «Разгуливающая корова». На деревянном циферблате я хотел сделать натуральную лужайку, а на часовую стрелку закрепить фигурку коровы. Натуральный мох вырастить не получилось, поэтому я прорастил семена чиа. Но и этот метод оказался непрактичным, и я закрепил искусственных мох, но с ним предмет не так круто выглядит — считаю его недоделанным. Пока не вижу смысла переделывать часы, так как проект не очень хорошо зашел аудитории в сравнении с другими.
Хлебница в виде гаража-«ракушки»
О покупательском спросе, плагиате и планах
Я не против повторения моих работ. В своем телеграм-канале даже раздаю 3D-модели к ним. Многие делают по ним себе вещи, отмечают меня как автора и не пытаются нажиться. Кто-то выдает чужие идеи за свои и зарабатывает на этом — Бог им судья. Периодически вижу, как на «Авито» выкладывают подобные изделия. Из последнего — хлебница в виде гаража-«ракушки» из девяностых. Все бы ничего, но копия выполнена из фанеры, поэтому вся идея моментально обнулилась. Таких людей я творцами не считаю.
Что людям мешает творить? Наверное, страх показаться белой вороной, быть непонятым. Я недавно зашел на «Пикабу», чтобы прочесть отзывы на свои изделия. От такой волны хейта неподготовленный ум может поникнуть, наверное. Пользователи часто пишут очень грубые вещи, но, конечно, бывают и хорошие отзывы. В общем, если хотите что-то нести в массы, приготовьтесь к критике.
Думаю, не нужно бояться общественного мнения и смело реализовывать свои странные идеи. Меньше сидеть в соцсетях, тренировать насмотренность, читать книги и смотреть фильмы. Для себя я вывел формулу: больше идей появляется от комедий. Условно если сравнить «Сталкера» Тарковского и фильм «Счастливчик Гилмор» Дугана, я побегу что-то делать после просмотра второго. Но и от красивого сложного кино можно многое почерпнуть: например, понимание композиции, референсы саунд-дизайна, операторские приемы, работу со светом.
Мне часто предлагают сделать что-то на заказ, например, миниатюру бабушкиного дома, но я, к сожалению, этим не занимаюсь. Обращаются люди с просьбой продать какое-либо изделие, но и тут я обычно отказываю. Некоторые проекты отдаю в экспозиции, для каких-то устраиваю аукционы или розыгрыши. Например, в прошлом году для выставки «Куплю гараж» от Музея транспорта Москвы я передал хлебницу в виде гаража-«ракушки».
В перспективе хотелось бы организовать собственную выставку, но это дорого. Если когда-нибудь осуществлю эту затею, устрою большой аукцион предметов, потому что дома изделия уже не помещаются. Мы с женой мечтаем переехать в дом побольше, где будет собственная мастерская. Но для этого нужно еще много работать.
