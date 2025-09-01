В России обсуждают отмену домашних заданий в школе! А если серьезно, есть ли страны, где нет домашки? И как там учатся дети?

В преддверии начала нового учебного года в России неожиданно подняли тему отмены домашних заданий. Эту идеи предложил обсудить спикер Госдумы Вячеслав Володин. Парламентарий заявил, что дети перегружены и школа должна найти способы творчески развивать учеников, а не заваливать заданиями, на которые можно найти «готовые ответы при помощи различных программ и ИИ». Инициатива вызвала противоречивую реакцию, кто-то одобрил идею депутата, кто-то воспринял в штыки. Если серьезно, можно ли отменить домашние задания? Кому-то еще приходила такая идея? И есть ли страны, которые на это уже пошли? На вопросы Собака.ru отвечают эксперты в области образования Ксения Тенишева (Европейский университет) и Ирина Абанкина (НИУ ВШЭ). Спойлер: их ответы вас очень удивят!
Что случилось?
«Предлагаю обсудить тему, которая звучит среди родителей и профессионального сообщества, — отмена домашних заданий», — такое сообщение 9 августа появилось в телеграм-канале спикера нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина.
Депутат аргументировал свою позицию тем, что школьники перегружены и проводят за учебой «по 8-10 часов в день». Предложение Володина вызвало полярные реакции — от одобрения некоторой части родителей до резкого неприятия этой идеи со стороны учителей.
Леонид Кацва
Учитель истории (цитата по изданию «КоммерсантЪ»):
Я не представляю, каким образом могут работать учителя, преподающие математику, языки, в том числе русский, физику. Ведь в этих предметах существует большое количество упражнений, задач, примеров. Это достаточно серьезная часть ежедневной работы, которую выполняет всякий школьник. А по устным предметам, действительно, иногда можно ограничиться тем, чтобы просто повторить то, что было на уроке.
Позднее, уже 12 августа Володин опубликовал новый пост, где уточнил свои планы относительно домашних заданий в школах. Он отметил, что тема вызвала широкую дискуссию, в которой звучат призывы к сохранению д/з, а с другой — к уходу от формализма. «Основываясь на высказанных мнениях, планируем выработать предложения по изменению ситуации», — говорится в сообщении спикера Госдумы. А 26-го августа Володин вновь вернулся к теме домашних заданий, так что, судя по всему эта тема в ближайшее время не исчезнет из повестки дня.
Насколько идея отменить домашку новая?
Ирина Абанкина (главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ): В нашей стране это обсуждается как минимум лет десять-пятнадцать. Конечно, все видят перегруз, с которым сталкиваются дети, понимают, что школьники часто дожидаются с домашними заданиями родителей. А потом, уже будучи усталыми, они тратят на уроки гораздо больше времени, чем предполагается нормативными документами (в них, напомню, записано, что по каждому предмету домашнее задание не должно превышать по объему получаса и суммарно должно укладываться в два часа в день).
Ксения Тенишева (директор программ по направлению «Социология», Школы вычислительных социальных наук ЕУСПб): Этот спор не уникален для России. Про это постоянно спорят на глобальном уровне, проводят исследования (спойлер: до сих пор нет консенсуса относительно их результатов).
Так, недавно в Великобритании развернулся аналогичный дебат. Причем аргументы, если их суммировать, примерно такие же: наши дети перегружены, почему мы даем так много домашних заданий, не пора ли нам что-то с этим сделать?
В России правда так много домашних заданий?
Ксения Тенишева: По всем рейтингам мы в топе [образовательных систем] с самым большим количеством домашки. Соседствуют с нами Китай, Сингапур и тому подобные страны. В США дети тратят на уроки дома значительно меньше времени.
При этом есть страны в которых детям не задают на дом ничего или почти ничего. В этом списке есть образовательные системы, которые в целом не блещут: Чехия, Словакия, Чили, Коста-Рика, Бразилия. Но здесь же мы видим любимую всеми исследователями образования Финляндию. Для сравнения: в России задается в среднем 9,7 часа домашних заданий, в Финляндии — 2,8 часа.
Как дети умудряются что-то выучить без домашних заданий?
Ксения Тенишева: Во-первых, в той же Финляндии нет прямого запрета на домашние задания. Однако вся образовательная система страны исходит из того, что у школьников (особенно в младших классах) должно быть детство. Поэтому все делается для того, чтобы учеба полностью проходила в школе, где ею занимаются профессиональные учителя.
Ирина Абанкина: Те страны, в которых нет (или почти нет) домашних заданий, к которым относится большинство государств Северной Европы, имеют школы полного дня. Дети учатся до 16 часов, учитель доступен для консультаций все это время и ученики могут рассчитывать на его помощь. У них в школах есть помещения, где после аудиторной нагрузки дети могут самостоятельно выполнять уроки и затем не делать этого дома.
Это правда работает?
Ксения Тенишева: Применительно к Финляндии — да (как это, на первый взгляд, ни парадоксально). Но здесь надо понимать, что их образовательные системы построены совершенно иначе. Оценки в школах ставятся, исходя из личного образовательного прогресса. То есть всех не мерят одной линейкой — чтобы получить хорошую оценку, нужно не выполнить какой-то объективный объем, а просто стать чуть лучше, чем ты сам был вчера. Это, кстати, доказано, хорошо сказывается на желании учиться, потому что ты видишь, что твои усилия дают результат, даже если они не так заметны на общем фоне.
Да, они не успевают всего того, что заложено в нашей крайне амбициозной с точки зрения наполнения школьной программе (предполагающей и интегралы, и знание романов Толстого и хитросплетений органической химии). Но они получают хорошую базу, навык учиться и, что самое важное, профориентацию. Это позволяет человеку самому выбрать в дальнейшем, хочет он погружаться в тонкости творчества композитора Сибелиуса или изучать устройство фрезерного станка. И этого оказывается вполне достаточно, чтобы вузы этих стран неплохо смотрелись в международных рейтингах.
Да и если брать исследования качества школьной подготовки вроде [единого тестирования для школьников разных стран] PISA, то Финляндия там всегда в топе. А вот мы (в те времена, когда PISA проводилась в России) были ближе к середине.
Как домашние задания могут усугублять неравенство? Как отмечает в беседе с Собака.ru Ксения Тенишева из Европейского университета в Санкт-Петербурге, домашние задания могут усугублять экономическое неравенство между учениками (и это доказано научно).
Дети из обеспеченных семей среднего класса получают больше помощи от родителей при подготовке уроков (не говоря уже о том, что взрослые в этой ситуации больше следят за тем, чтобы эти задания вообще делались). Семьи с меньшим доходом и уровнем образования родителей не могут (а иногда и не считают нужным) уделять столько внимания этой теме. «В результате и без того существующий разрыв в успеваемости увеличивается, — говорит Тенишева, — и чем больше домашек предполагает образовательная система, тем этот комок нарастающего неравенства заметнее».
Получается, домашние задания правда пора отменить?
Ксения Тенишева: На самом деле, несмотря на успех Финляндии, однозначного ответа на этот вопрос нет. Разные исследования дают разные результаты: одни показывают, что от домашек очень слабый эффект для усвоения программы, другие доказывают значимую пользу при изучении математики и языков.
В любом случае кажется, что прямо списать с Финляндии у нас не получится. Как я уже говорила, система школьного образования у них устроена абсолютно иначе. Вся наша система пронизана идеей внешнего оценивания: школы ранжируются департаментами образования, учителя — школами, дети — учителями. В итоге главной проблемой все участники процессов в какой-то момент начинают воспринимать детей. Эту систему нельзя оставить неизменной и просто отменить домашние задания.
Ирина Абанкина: Как уже говорилось, школа без домашних заданий — это школа полного дня. У нас не во всех регионах есть дажи физическая возможность перевести учебу на такой формат. Кое-где до сих пор сохранилась вторая смена, когда дети учатся вечером. Поэтому если реалистично смотреть на ситуацию, то шансов на то, что в России удастся отменить домашние задания, да еще так, чтобы учителя были уверены в освоении детьми школьной программы… нет.
А что же делать?
Ирина Абанкина: Перво-наперво мы можем хотя бы уйти от шестидневки, оставив ребятам два выходных (тем более что какую-то часть второго выходного все равно придется посвятить какому-то проекту по истории или физике). Но это хотя бы уберет ежедневную учебу.
Ну и самое главное — необходимо согласие между педагогами. Сейчас каждый учитель отвечает только за свой предмет, и, естественно, тянет в свою сторону. Объемы заданий не соизмеряются, в итоге получается, что школьник сначала делает математику час, потом пишет сочинение, потом читает что-то по литературе, а затем еще к физике и химии нужно подготовиться.
Ксения Тенишева: Ключевой вопрос в том, что наше образование, как и современное азиатское (к примеру, Китайское) построено на том, что родитель — это соучастник образовательного процесса. Системы, где нет домашних заданий категорически с этим не согласны, ведь у средних отца или матери нет навыков объяснять тригонометрические уравнения.
Однако сейчас изменить это не получится — это заденет слишком много чувствительных струн (учителя и так ругаются, что родители воспринимают школу как сервис, а педагогов как поставщиков этого сервиса).
Что можно было бы сделать здесь и сейчас — уйти от необъяснимо сложных домашних заданий. Домашка, особенно в младших классах, должна воспроизводить то, что было показано в классе для отработки навыка. Во всех этих анекдотических случаях, когда весь двор не может решить ребенку задачку по природоведению для 5 класса просто нет смысла. Для того чтобы это исправить, не надо глобально менять подход к школьному образованию, в этом нет сложной педагогической проблемы. А дальше, приведя домашние задания к нормальности, можно думать о том, как менять более глобальные вещи.
Комментарии (0)