В России обсуждают отмену домашних заданий в школе! А если серьезно, есть ли страны, где нет домашки? И как там учатся дети?

Это правда работает?

Ксения Тенишева: Применительно к Финляндии — да (как это, на первый взгляд, ни парадоксально). Но здесь надо понимать, что их образовательные системы построены совершенно иначе. Оценки в школах ставятся, исходя из личного образовательного прогресса. То есть всех не мерят одной линейкой — чтобы получить хорошую оценку, нужно не выполнить какой-то объективный объем, а просто стать чуть лучше, чем ты сам был вчера. Это, кстати, доказано, хорошо сказывается на желании учиться, потому что ты видишь, что твои усилия дают результат, даже если они не так заметны на общем фоне.

Да, они не успевают всего того, что заложено в нашей крайне амбициозной с точки зрения наполнения школьной программе (предполагающей и интегралы, и знание романов Толстого и хитросплетений органической химии). Но они получают хорошую базу, навык учиться и, что самое важное, профориентацию. Это позволяет человеку самому выбрать в дальнейшем, хочет он погружаться в тонкости творчества композитора Сибелиуса или изучать устройство фрезерного станка. И этого оказывается вполне достаточно, чтобы вузы этих стран неплохо смотрелись в международных рейтингах.

Да и если брать исследования качества школьной подготовки вроде [единого тестирования для школьников разных стран] PISA, то Финляндия там всегда в топе. А вот мы (в те времена, когда PISA проводилась в России) были ближе к середине.