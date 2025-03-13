«Остальные пусть учатся у себя дома»: Матвиенко предложила сократить прием в столичные вузы. К чему это может привести?

«Давайте поставим задачу: в течение пяти лет, [понятно, что] это по щелчку не делается, уменьшать наборы в высшие учебные заведения [крупнейших городов]. [Нужно] набирать столько, сколько нужно по нужным специальностям и не более того. Остальные пусть учатся у себя дома. У нас идет обезлюживание Дальнего Востока, Северов и так далее», — такие слова произнесла в среду на одном из официальных совещаний спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По словам главы Верхней Палаты, сейчас крупные города вроде Москвы, Петербурга или Казани «собирают молодежь» со всей страны. По словам Матвиенко, необходимо сделать акцент на учебные заведения других городов. «Где родился, там и пригодился. Давайте сделаем акцент на региональные университеты», — заключила глава Совфеда.