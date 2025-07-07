Из-за закрытия Пулково люди опоздали на работу, пропустили концерты, сорвали встречи. Они могут получить компенсацию? Отвечаем!

Мой рейс сильно задержали, могут ли меня вообще никуда не отвезти?

Компания «Юристы для турбизнеса: Байбородин и партнеры»: В соответствии с Правилами воздушных перевозок, перевозчик вправе отменить (тогда пассажирам необходимо вернуть деньги, — прим. Собака.ru) или задержать рейс если того требуют условия воздушной безопасности.

При этом, если есть прямая угроза безопасности полетов, то перевозчик и туроператор освобождаются от ответственности за задержку рейса и выплаты дополнительных компенсаций.

В случае признания задержки рейса обстоятельством непреодолимой силы, ответственность с перевозчика может быть снята. Форс-мажор освобождает от ответственности, но не от исполнения обязательств. То есть перевозчик обязан доставить туриста в пункт назначения при первой возможности.