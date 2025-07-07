Из-за закрытия Пулково люди опоздали на работу, пропустили концерты, сорвали встречи. Они могут получить компенсацию? Отвечаем!

Воздушная опасность 5-7 июля парализовала работу аэропорта Пулково. В итоге оказались задержаны более сотни рейсов. Еще сотни самолетов не смогли вовремя вылететь из других аэропортов. В итоге тысячи людей не смогли вовремя попасть домой или вылететь в отпуск. У кого-то сорваны деловые переговоры, кто-то потерял билеты на концерт или в театр, кому-то пришлось объясняться с работодателем. Можно ли за все это попросить компенсацию. Могут ли уволить человека, который пропустил выход на службу из-за опоздания самолета? Может ли авиакомпания отказаться возвращать деньги за билеты? Отвечают юристы!
Мой рейс сильно задержали, могут ли меня вообще никуда не отвезти?
Компания «Юристы для турбизнеса: Байбородин и партнеры»: В соответствии с Правилами воздушных перевозок, перевозчик вправе отменить (тогда пассажирам необходимо вернуть деньги, — прим. Собака.ru) или задержать рейс если того требуют условия воздушной безопасности.
При этом, если есть прямая угроза безопасности полетов, то перевозчик и туроператор освобождаются от ответственности за задержку рейса и выплаты дополнительных компенсаций.
В случае признания задержки рейса обстоятельством непреодолимой силы, ответственность с перевозчика может быть снята. Форс-мажор освобождает от ответственности, но не от исполнения обязательств. То есть перевозчик обязан доставить туриста в пункт назначения при первой возможности.
Могу я сам отказаться от полета и сдать билет?
Компания «Юристы для турбизнеса: Байбородин и партнеры»: В случае, если пассажир утрачивает интерес к оказанию услуг перевозки после того, когда обстоятельства непреодолимой силы прекратили свое действие, пассажир может потребовать возврат провозной платы в связи с вынужденным отказом от перевозки.
Таким образом, пассажир может рассчитывать на возврат полной стоимости билета, даже если тариф был «невозвратным».
Перевозчик вправе предусмотреть иные механизмы компенсации, но они могут быть применены только в случае согласия пассажира, поскольку иных правил правительство РФ не утверждало.
А если в итоге пришлось ехать «Сапсаном», я могу вернуть деньги за него?
Компания «Юристы для турбизнеса: Байбородин и партнеры»: Компенсировать деньги за поезд не удастся, можно вернуть только стоимость авиабилета, при условии, что обстоятельства задержки будут признаны обстоятельствами непреодолимой силы.
Если у меня из-за задержек «сгорел» билет на концерт или матч, я могу их вернуть?
Семен Кирьяк, юридическая фирма «Кирьяк и партнеры»: Возврат билетов на культурные мероприятия прямо регулируется специальным Постановлением Правительства РФ.
Там четко сказано, какие причины являются уважительными для пропуска мероприятия: болезнь, тяжелая болезнь или смерть близкого родственника. Иные причины могут быть определены организатором мероприятия при продаже билетов.
Возврат денег за билеты в случае налета дронов, закрытия аэропорта или отключения сети, остаются на полное усмотрение организатора мероприятия. Оснований говорить о том, что организатор должен вернуть полную стоимость билетов, нет.
Если у меня сорвалась деловая встреча или сделка, могу я потребовать компенсации?
Семен Кирьяк, юридическая фирма «Кирьяк и партнеры»: Требовать возмещения убытков от авиакомпании не получится, поскольку ее действия не являются причиной возникновения убытков, равно как и от государства — закрытие аэропорта является мерой обеспечения безопасности, а не противоправным действием, являющимся основанием для предъявления каких-либо требований.
При этом, пассажир имеет право на полный возврат средств даже по невозвратному тарифу, если рейс был отменен или задержан более чем на 2 часа. Для возврата необходимо направить соответствующее заявление в адрес авиакомпании.
Могут ли меня уволить за то, что я опоздал на работу из-за закрытия аэропортов?
Надежда Илюшина, адвокат, партнер Практики трудового права юридической фирмы ALUMNI Partners: Теоретически, у работодателя имеется возможность привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности за опоздание. Но в такой ситуации это именно теоретически. Ведь дисциплинарным проступком является неисполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей. Соответственно, чтобы выяснить наличие или отсутствие у работника вины в совершении проступка, а также наличие или отсутствие уважительных причин при совершении проступка, по закону, работодатель должен это выяснить, запросив у работника письменные объяснения.
В своих объяснениях работнику стоит подробно расписать все обстоятельства, из-за которых он опоздал на работу. Например, сотрудник может расписать маршрут, время/место и продолжительность задержки рейса, приложить свои проездные документы, сделать скриншоты из электронного расписания. А еще лучше запросить в авиакомпании соответствующую справку, подтверждающую задержку/отмену рейсов. Такое объяснение (вкупе с подтверждающими документами) должно продемонстрировать наличие уважительной причины опоздания и, соответственно, грамотный работодатель не будет налагать дисциплинарное взыскание. Более того, информация о массовых задержках рейсов сейчас довольно широко освещается в СМИ и публичных каналах. Если в дополнение к указанным документам работодателю еще продемонстрировать пару статей/ссылок на соответствующие публикации, то проблем быть не должно.
Надежда Илюшина
Адвокат, партнер Практики трудового права юридической фирмы ALUMNI Partners:
Если у работника отношения с компанией и со своим руководителем хорошие, то своевременное информирование о том, что сотрудник «застрял» в аэропорту и не может вылететь вовремя и о том, что из-за этого, скорее всего, он опоздает на работу, вообще может привести к тому, что никому ничего не нужно будет объяснять.
А если я работаю удаленно и не смог решить вопрос из-за отсутствия интернета?
Надежда Илюшина, адвокат, партнер Практики трудового права юридической фирмы ALUMNI Partners: Как правило, при взаимодействии с дистанционными работниками, работодатели устанавливают в своих внутренних положениях правило о том, что если у такого работника возникают неполадки со связью, то он незамедлительно должен уведомить об этом компанию (например, для перераспределения задач среди других сотрудников или поиска IT решения). Если незамедлительно поставить компанию в известность не представляется возможным, то о возникших проблемах стоит сообщить, как только такая возможность представится.
Таким образом, как только возникает проблема со связью – делаем от себя все возможное, чтобы об этом работодателю сообщить. Опять же, если отсутствие связи и интернета привело к опозданию сдачи проекта или его части, то при запросе работодателем письменных объяснений необходимо такие объяснения предоставить, где подробно расписать обстоятельства, при которых задачу выполнить вовремя не удалось с приложением подтверждающих документов (документ авиакомпании о задержке рейса, переписка/сообщение от провайдера интернета о перебоях со связью, публикации в СМИ, иные подтверждения, которые могут помочь объяснить ситуацию).
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