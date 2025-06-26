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Требования к работе курьеров ужесточат в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал соответствующее постановление. По нему с 1 июля доставщикам запрещено передвигаться на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) со скоростью более 10 км/ч, а также вводят запретные зоны, где доставщики смогут передвигаться либо пешком, либо на машине.

Iurii Bagrov / Shutterstock.com

Также в документе сказано, что с 15 июля у каждого курьера будет устройство слежения. Информация о географии поездки будет храниться полгода. Кроме того, прописан и внешний вид работников доставки: на одежде, сумке и транспорте будут размещать номера. Курьеры обязаны будут соблюдать требования к внешнему виду и состоянию транспорта. Компании же должны организовать реестр доставки и постоянно его актуализировать.

В конце июня 2025 года стало известно, что список запрещенных для курьеров районов пересмотрят в Смольном. При этом, распоряжение, по которому доставщикам запретят передвигаться на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), велосипедах и электровелосипедах в некоторых локациях Петербурга, вступит в силу с 1 июля.

Курьерам ограничат движение в 11 районах Петербурга. Стоимость доставки вырастет, а скорость упадет? В центре станет безопаснее?

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