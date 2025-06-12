Петербуржцы стали собираться на Троицком мосту, чтобы просто покричать

Все началось с того, что блогер по имени Артем начал публиковать видео, в которых он один кричит на Троицком мосту. Там же он приглашал петербуржцев присоединиться, однако долгое время молодой человек кричал вдаль один. Но потом люди стали выпускать эмоции вместе с ним.

Совсем недавно блогер рассказал, что получил официальное разрешение на крики от городской администрации и сказал, что нужно получить разрешение от МВД. Также Артем анонсировал дату следующего сбора — 14 июня на Троицком мосту в 7 часов утра.

Первое правило борьбы со стрессом: «Не держи в себе». Иначе накопившаяся ярость превратит любого из нас в потенциальный красный флаг. Как стать собственным кризис-менеджером, почему в моменты перенапряжения полезно кричать в лесу, бегать и говорить жизни «спасибо» и когда нужно обратиться за профессиональной помощью — объяснила Наталья Бартон, психолог, преподаватель международного онлайн-института психологии Smart.