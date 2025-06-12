Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

Петербуржцы стали собираться на Троицком мосту, чтобы просто покричать

Таким образом они выпускают эмоции. Сейчас по утрам там собирается толпа: желающих настолько много, что инициатор решил попросить разрешения у городских властей.

olegmorgun1311 / Shutterstock.com

Все началось с того, что блогер по имени Артем начал публиковать видео, в которых он один кричит на Троицком мосту. Там же он приглашал петербуржцев присоединиться, однако долгое время молодой человек кричал вдаль один. Но потом люди стали выпускать эмоции вместе с ним.

Совсем недавно блогер рассказал, что получил официальное разрешение на крики от городской администрации и сказал, что нужно получить разрешение от МВД. Также Артем анонсировал дату следующего сбора — 14 июня на Троицком мосту в 7 часов утра. 

Первое правило борьбы со стрессом: «Не держи в себе». Иначе накопившаяся ярость превратит любого из нас в потенциальный красный флаг. Как стать собственным кризис-менеджером, почему в моменты перенапряжения полезно кричать в лесу, бегать и говорить жизни «спасибо» и когда нужно обратиться за профессиональной помощью — объяснила Наталья Бартон, психолог, преподаватель международного онлайн-института психологии Smart.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: