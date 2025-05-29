Отмечаем День Эрмитажного кота

31 мая в Эрмитаже пройдет День Эрмитажного кота.

В Большом дворе Зимнего дворца проведут открытый конкурс «Мой эрмитажный кот» по росписи деревянных фигур котов. Там же можно в порядке живой очереди посетить «Кошкин дом», принять участие в мастер-классах, викторинах и конкурсах в пространстве «Творчество. О котах и для котов», а также отправить открытки со стойки Почты России. Вход в Большой двор — через Главные ворота, входные билеты приобретать не нужно.

В Зимнем дворце:

12:30 — Игра по залам «Кошки в Эрмитаже, или Путешествие с эрмитажным котом» (выдача буклета игры в Иорданской галерее у Школьного центра).

13:00 — Открытие выставки работ участников конкурса «Портрет эрмитажного кота» (Галерея Растрелли).

14:00 — Открытие экспозиции «Коты, цветы и бабочки» (зал № 333).

Мероприятия, проходящие в Зимнем дворце, доступны для посещения по входному билету в Главный музейный комплекс.

В Главном штабе:

15:00 — Открытие проекта «Жил был кот» студии «Новые городские художники» (Второй двор). Для посещения этой выставки входные билеты приобретать не нужно.

Все необходимые для участия материалы выдаются бесплатно. Детям для участия в росписи фигур котов рекомендуем использовать фартуки и/или нарукавники или иметь с собой запасную одежду.

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