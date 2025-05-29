Такси и доставка останется без иностранной рабочей силы в Петербурге

Соответствующее постановление опубликовано на сайте Смольного в разделе антикоррупционной экспертизы, пишет «Фонтанка». Согласно документу, запрет на привлечение иностранных граждан, работающих на основании трудовых патентов, к экономической деятельности в сфере легкового такси и арендованных легковых автомобилей, а также к курьерской деятельности, планируют установить на 2025 год.

Постановление будет распространяться на все компании и организации, которые ведут деятельность в Петербурге. Запрет обяжут выполнить в течение трех месяцев со дня вступления в силу нового постановления. Комитет по труду и занятости должен будет представить свое предложение по установлению аналогичного запрета на 2026 год.

Для курьеров планируют ввести следующие ограничения: не превышать скорость в 15 км/ч на электросамокате, электровелосипеде или другом средстве малой мобильности, соблюдать запрет на передвижение в некоторых зонах города (запрещенные зоны пропишут отдельно), иметь устройство для отслеживания местоположения, идентификационный номер, предоставлять согласие на сбор и обработку своих персональных данных.

Предпринимателей также обяжут выполнять ряд условий: они должны будут обеспечивать соблюдение этих правил, и вести реестр доставок с данными о курьерах (в том числе это СНИЛС, ИНН, адрес регистрации).

Новые ограничения и запреты будут действовать с 1 июля. Соответствующие соглашения с бизнесом планируют заключить до 15 июня. В этот же срок будут установлены зоны запрета движения для курьеров. Постановление вступит в силу после подписания губернатором и официального опубликования.