«Кринж», «изи», и «рашить»: какие слова раздражают россиян больше всего

Также 33% не любят заимствованные из других языков слова: например, «ревью», «бэкграунд» или «ноунейм». 32% респондентов не выносят канцелярско-бюрократический стиль в текстах компаний, 31% — в юридических и банковских документах, 27% — в официальных письмах от госорганов, а 23% — в интерфейсе приложений. Школьные учебники вызвали раздражение у 18% опрошенных. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на исследование «Дзен» и «Грамота.ру».

35% россиян сообщили, что не доверяют интернет-источнику, если замечают в тексте ошибки и нарушения языковых норм. 27% не воспринимают всерьёз информацию, если понимают, что текст написан ИИ. 24% обращают внимание на отсутствие пунктуационных правил.

При этом отношение к языковым нормам в повседневной жизни большинства россиян оказалось лояльным. Нарушения в переписке с друзьями в мессенджерах и соцсетях считают допустимыми 39% участников, 27% — не придется критично относиться к ошибкам в деловой переписке, 16% — готовы прощать отклонения в общении с государственными служащими, а 14% — в переписке с клиентами.

Мир не будет прежним! Ушла эпоха! Ударение в слове «звонит» в будущем перейдет на первый слог, движения в эту сторону уже начались. Такие потрясающие устои русского языка сообщения появились 24 апреля в новостных лентах. Выходит, вариант «звóнит» скоро станет официальным? Да разве такое возможно? Куда писать жалобу? Объясняет филолог, старший научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова Светлана Друговейко-Должанская.