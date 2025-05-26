Зачем создатель ChatGPT Сэм Альтман сканирует глаза людей по всему миру и взамен дает криптовалюту? Рассказываем о стартапе World

Весной 2025 года мировые СМИ стали активно обсуждать стартап основателя OpenAI Сэма Альтмана под названием World. Проект выглядит весьма эксцентрично: пользователям предлагается заглянуть в некое подобие шара для боулинга, где находится камера, сканирующая глаз человека. После прохождения этой процедуры люди получают специальный ID и некоторое количество криптовалюты. На вопрос о том, зачем он это делает, соавтор ChatGPT говорит о безусловном базовом доходе и надежном способе отличать людей от искусственного интеллекта. Что происходит? Рассказываем в материале Собака.ru.
До конца 2025 года в США должны появиться более 7500 тысяч устройств для сканирования человеческих глаз. Их установит стартап с претенциозным названием World, одним из основателей которого является Сэм Альтман, известный как основатель и руководитель OpenAI.
Компания была запущена еще в 2019 году (то есть задолго до феноменального успеха ChatGPT) и первоначально называлась Worldcoin. Она предлагает клиентам необычную сделку: те разрешают сделать снимок своего лица и радужной оболочки глаза, в обмен компания передает им уникальный ID, который можно использовать для аутентификации в Steam, Microsoft, Reddit и доплачивает небольшой суммой в WLD — собственной криптовалюте компании.
С момента основания свои лица отсканировали 26 млн человек в Европе, Азии и Южной Америке (12 млн прошли полную верификацию). До недавнего времени компания не выходила на родной для нее американский рынок из-за ограничений, связанных с криптовалютами. Однако теперь еще одно детище Альтмана открывает представительства в шести городах США: Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Атланте, Майами, Нэшвилле и Остине.
Это, безусловно, шаг к тому, чтобы привлечь деньги и попытаться добиться глобальной экспансии. Так, компания еще в 2021 году надеялась достигнуть 1 млрд пользователей. Судя по всему, несмотря на неудачу начала десятилетия, полностью от подобных планов стартап не отказался.
Как все это работает?
Сканирование глаза проводится с помощью специальной сферы, напоминающей не то футуристический гаджет, не то слегка уменьшенный шар для боулинга — она называется Orb. Эти устройства расположены в специальных представительствах. Также в 2024 году прорабатывался вопрос предоставления Orb в аренду и даже доставка сфер на дом.
После того, как устройство получит изображение, пользователь получает World ID — по сути, это еще один способ аутентификации, который позволяет пользоваться цифровыми сервисами без придумывания паролей и создания дополнительных аккаунтов.
Утверждается, что по умолчанию после съемки изображение каждого пользователя удаляется (хотя сам пользователь может разрешить компании этого не делать). Таким образом, у World в теории не остается биометрических данных.
Вдобавок пользователи, прошедшие верификацию, получат небольшую сумму денег в криптовалюте проекта (на биржах она именуется WLD). Так, американцы могут рассчитывать на 39 «монет», что, по расчетам Los Angeles Times, примерно равно 45,5 долларам.
А зачем все это нужно?
Как рассказывают сами создатели World Сэм Альтман и Алекс Блания, идея возникла у них несколько лет назад во время прогулки по Сан-Франциско и обсуждения того, как будет выглядеть доверие в мире победившего ИИ.
«Нам нужен был какой-то способ аутентификации людей в эпоху [искусственного интеллекта], — цитирует Альтмана Coindesk. — Нам нужен был способ, с помощью которого мы могли бы узнать, какой контент был создан людьми, [а какой — ИИ]. Мы хотели найти способ гарантировать, что люди останутся особенными и центральными в мире, где в интернете будет много контента, созданного ИИ».
Журнал Time описывает философию проекта следующим образом: «если бы все люди в сети могли доказать, что они на самом деле люди, то количество мошенничества и самозванцев резко сократилось бы, а цифровые ландшафты стали бы более точным отображением нас как общества».
Также основатель OpenAI и World говорил, что криптовалюта WLD может стать основой для построения общества безусловного базового дохода для тех, кто потеряет работу в результате работы искусственного интеллекта. Однако как именно это должно произойти — непонятно.
Пока же известно, что Visa заключила соглашение со стартапом и сейчас речь идет о выпуске специальной дебетовой карты, с помощью которой можно будет тратить WLD. При этом сама компания на сегодняшний день не приносит прибыли, пишет Financial Times, а устойчивость криптовалюты поддерживается только интересом на крипторынке.
За что проект критикуют?
Стартап World, кажется, собрал все возможные преимущества — известный основатель, ставший гуру в области искусственного интеллекта; партнерство с крупными компаниями вроде Visa или Tinder; яркую футуристичную технологию.
Тем не менее компания подвергается нещадной критике со стороны официальных властей, экспертов по кибербезопасности и деловых журналистов. Так, Forbes назвал бизнес-план, предполагающий передачу людьми своих биометрических данных в обмен на небольшую сумму в криптовалюте антиутопической.
Колумнист издания Bloomberg Макс Чафкин еще в 2023 году отмечал, что главная причина, по которой люди разрешают сканировать свои глаза, — деньги. Вознаграждение почти в 50 долларов может быть большим подспорьем для жителей беднейших стран, отмечает он.
Макс Чафкин
Колумнист издания Bloomberg:
Критики обеспокоены этим, поскольку такая ситуация предполагает, что пользователи находятся не в лучшем финансовом положении и не могут взвесить все потенциальные риски для своей конфиденциальности. Однако, кажется, у этого может быть и еще одна причина, по которой пользователи не задумываются [о потенциальных проблемах всерьез]. В этом сервисе нет ничего полезного — это само определение бесполезности, решение проблемы, которой не существует и, как мы надеемся, никогда не будет существовать.
Инициатива также находится под постоянной критикой со стороны властей разных стран: от Кении (где работу проекта приостанавливали) до Франции. Также инициативу называли «потенциальным ночным кошмаром с точки зрения кибербезопасности».
Впрочем, несмотря критику и отсутствие заявленной полномасштабной модели монетизации, стартап продолжает набирать обороты (пусть и не так быстро, как изначально ожидали основатели). «Несмотря на сильное сопротивление со стороны других правительств из-за использования биометрических данных, Worldcoin все же удалось стать одним из крупнейших криптопроектов в мире», — писал еще в 2024 году The Verge.
И открытие офисов в США показывает амбиции компании к расширению. «[Шары для сканирования сетчатки] действительно будут везде — на заправках, в магазинах у дома, — заявил один из создателей компании Алекс Блания. — И вы сможете найти их за 10 минут, где бы вы ни находились».
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