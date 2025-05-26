Зачем создатель ChatGPT Сэм Альтман сканирует глаза людей по всему миру и взамен дает криптовалюту? Рассказываем о стартапе World

До конца 2025 года в США должны появиться более 7500 тысяч устройств для сканирования человеческих глаз. Их установит стартап с претенциозным названием World, одним из основателей которого является Сэм Альтман, известный как основатель и руководитель OpenAI.

Компания была запущена еще в 2019 году (то есть задолго до феноменального успеха ChatGPT) и первоначально называлась Worldcoin. Она предлагает клиентам необычную сделку: те разрешают сделать снимок своего лица и радужной оболочки глаза, в обмен компания передает им уникальный ID, который можно использовать для аутентификации в Steam, Microsoft, Reddit и доплачивает небольшой суммой в WLD — собственной криптовалюте компании.

С момента основания свои лица отсканировали 26 млн человек в Европе, Азии и Южной Америке (12 млн прошли полную верификацию). До недавнего времени компания не выходила на родной для нее американский рынок из-за ограничений, связанных с криптовалютами. Однако теперь еще одно детище Альтмана открывает представительства в шести городах США: Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Атланте, Майами, Нэшвилле и Остине.

Это, безусловно, шаг к тому, чтобы привлечь деньги и попытаться добиться глобальной экспансии. Так, компания еще в 2021 году надеялась достигнуть 1 млрд пользователей. Судя по всему, несмотря на неудачу начала десятилетия, полностью от подобных планов стартап не отказался.